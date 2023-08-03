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ЗСУ перестали використовувати у війні тактику США, — NYT

3 серпня 2023 09:07
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Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ перестали використовувати у війні тактику США, — NYT
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість, повернулися до тієї, яку "знають краще". 

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Повідомляється, що наразі ЗСУ зосередились на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем. 

Результати такої тактики, як стверджують, неоднозначні. Адже, Сили оборони не мають масштабних досягнень навіть попри те, що їм вдалось відвоювати ряд деяких сіл. 

Водночас у США стурбовані тим, що зміна тактики призведе до того, що українські військові швидко витратять "дорогоцінні постачання боєприпасів", що своєю чергою може зіграти Путіну на руку. 

Проблеми армії РФ

Інші експерти стверджують, що росіяни перенапружені, а також мають  проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням. Це дає змогу прослідкувати, як вони рухаються назад. 

"Українці зараз перебувають в такій ситуації, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни рухаються назад", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ми писали про те, що Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.

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