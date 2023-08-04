Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 4 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 4 августа
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 августа.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 августа: DeepState
В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:
- Отрадное,
- Западное,
- Петропавловка,
- Подолы Харьковской области.
На Лиманском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись следующие населенные пункты:
- Невское,
- Белогоровка Луганской области
- Верхнекаменное,
- Спорное,
- Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 августа: Liveuamap
На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 августа: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, на отдельных участках продвинулись вперед.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском (район границы Запорожско-Донецкая область) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях, а украинские чиновники заявили, что украинские силы продолжают продвижение на Бахмутском направлении.
Украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия в районе Кременной. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к западу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).
Российские войска совершили ограниченные безуспешные контратаки в районе Бахмута.
Российские войска вели наступательные операции в районе западной Донецкой и восточной Запорожской области и не продвинулись.
Напомним, бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".
Сообщается, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.