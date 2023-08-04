Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 4 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 августа.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 августа: DeepState

В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:

Отрадное,

Западное,

Петропавловка,

Подолы Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись следующие населенные пункты:

Невское,

Белогоровка Луганской области

Верхнекаменное,

Спорное,

Торское Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 августа: Liveuamap

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 августа: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, на отдельных участках продвинулись вперед.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском (район границы Запорожско-Донецкая область) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях, а украинские чиновники заявили, что украинские силы продолжают продвижение на Бахмутском направлении.

Украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия в районе Кременной. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к западу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска совершили ограниченные безуспешные контратаки в районе Бахмута.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска вели наступательные операции в районе западной Донецкой и восточной Запорожской области и не продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".

Сообщается, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.