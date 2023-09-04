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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 4 вересня

4 вересня 2023 05:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 вересня.

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DeepState

ЗСУ мають успіхи станом на 04.09.2023 на Сватівському, Бахмутському та Запорізькому відтинках. Також активні бойові дії тривають на всіх напрямках фронту.

Сватівський напрямок — пекельні бої відбуваються біля Новоєгорівки. Окупантам дали бій біля висоти 190.8, змусивши відійти на схід. Протистояння триває.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок — триває відсування ворога в Кліщіївці. Південніше Андріївки відбувалися запеклі бої.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький напрямок — тривають бої південніше Роботиного, на північний схід від Новопрокопівки та західніше Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 4 вересня, ЗСУ продовжують стримувати ворога на всіх напрямках фронту. Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень з окупантами:

  • поблизу Новоєгорівки на Сватівському напрямку,
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • на схід до Сєверного на Авдіївському напрямку,
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • на південь до Красногорівки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку.
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на понеділок, 4 вересня, українські війська контрнаступали поблизу Бахмута та просунулися далі в південну Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російські окупанти продовжують наступати на лінії Авдіївка — Донецьк, де незначно просунулися. Так, російські війська наступали в Мар’їнці.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 04.09.2023 окупанти провели безуспішні наступальні операції на схід від Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), поблизу Авдіївки та Мар’їнки, а також на південь від Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові сьогодні, 4 вересня, продовжують наступ на західному Запоріжжі, де вони просунулися вперед. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ЗСУ досягли невизначених успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 4 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 06:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 03.09.2023:

Упродовж доби російські окупанти завдали один ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснили 24 обстріли з РСЗВ, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також руйнування цивільної інфраструктури.

У Генштабі наголошують, що ймовірність повторних обстрілів залишається високою.

Український військовий зі зброєю на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось понад 25 бойових зіткнень. Бойові дії тривають на всіх напрямках фронту, зокрема ворог проводив безуспішні наступальні операції на таких відтинках:

  • на Лиманському — в районі Новоєгорівки Луганської області;
  • на Авдіївському — поблизу Авдіївки Донецької області;
  • на Мар’їнському — біля Мар’їнки Донецької області;
  • на Запорізькому — в районі Приютного Запорізької області.

Також окупанти завдають мінометних, артилерійських та авіаційних обстрілів по населених пунктах на всіх напрямках передової. 

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. 

Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по окупантах та їхній техніці, зокрема п'ять ударів — по ЗРК ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", — додали в вечірньому зведенні Генштабу.

Українські захисники на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вечірнє зведення Генштабу за неділю, 3 вересня. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські захисники кожен день наближають перемогу. Так, воїни 22-ї окремої механізованої бригади продемонстрували роботу  з "Градів" по окупантах.

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