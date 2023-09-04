Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 вересня.

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DeepState

ЗСУ мають успіхи станом на 04.09.2023 на Сватівському, Бахмутському та Запорізькому відтинках. Також активні бойові дії тривають на всіх напрямках фронту.

Сватівський напрямок — пекельні бої відбуваються біля Новоєгорівки. Окупантам дали бій біля висоти 190.8, змусивши відійти на схід. Протистояння триває.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок — триває відсування ворога в Кліщіївці. Південніше Андріївки відбувалися запеклі бої.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький напрямок — тривають бої південніше Роботиного, на північний схід від Новопрокопівки та західніше Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 4 вересня, ЗСУ продовжують стримувати ворога на всіх напрямках фронту. Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень з окупантами:

поблизу Новоєгорівки на Сватівському напрямку,

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

на схід до Сєверного на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

на південь до Красногорівки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на понеділок, 4 вересня, українські війська контрнаступали поблизу Бахмута та просунулися далі в південну Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російські окупанти продовжують наступати на лінії Авдіївка — Донецьк, де незначно просунулися. Так, російські війська наступали в Мар’їнці.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 04.09.2023 окупанти провели безуспішні наступальні операції на схід від Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), поблизу Авдіївки та Мар’їнки, а також на південь від Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові сьогодні, 4 вересня, продовжують наступ на західному Запоріжжі, де вони просунулися вперед. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ЗСУ досягли невизначених успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 4 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 06:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 03.09.2023:

Упродовж доби російські окупанти завдали один ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснили 24 обстріли з РСЗВ, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також руйнування цивільної інфраструктури.

У Генштабі наголошують, що ймовірність повторних обстрілів залишається високою.

Український військовий зі зброєю на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось понад 25 бойових зіткнень. Бойові дії тривають на всіх напрямках фронту, зокрема ворог проводив безуспішні наступальні операції на таких відтинках:

на Лиманському — в районі Новоєгорівки Луганської області;

— в районі Новоєгорівки Луганської області; на Авдіївському — поблизу Авдіївки Донецької області;

— поблизу Авдіївки Донецької області; на Мар’їнському — біля Мар’їнки Донецької області;

— біля Мар’їнки Донецької області; на Запорізькому — в районі Приютного Запорізької області.

Також окупанти завдають мінометних, артилерійських та авіаційних обстрілів по населених пунктах на всіх напрямках передової.

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по окупантах та їхній техніці, зокрема п'ять ударів — по ЗРК ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", — додали в вечірньому зведенні Генштабу.

Українські захисники на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вечірнє зведення Генштабу за неділю, 3 вересня. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські захисники кожен день наближають перемогу. Так, воїни 22-ї окремої механізованої бригади продемонстрували роботу з "Градів" по окупантах.