Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 4 вересня
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 вересня.
DeepState
ЗСУ мають успіхи станом на 04.09.2023 на Сватівському, Бахмутському та Запорізькому відтинках. Також активні бойові дії тривають на всіх напрямках фронту.
Сватівський напрямок — пекельні бої відбуваються біля Новоєгорівки. Окупантам дали бій біля висоти 190.8, змусивши відійти на схід. Протистояння триває.
Бахмутський напрямок — триває відсування ворога в Кліщіївці. Південніше Андріївки відбувалися запеклі бої.
Запорізький напрямок — тривають бої південніше Роботиного, на північний схід від Новопрокопівки та західніше Вербового.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Станом на сьогодні, 4 вересня, ЗСУ продовжують стримувати ворога на всіх напрямках фронту. Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень з окупантами:
- поблизу Новоєгорівки на Сватівському напрямку,
- на схід до Сєверного на Авдіївському напрямку,
- на південь до Красногорівки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на понеділок, 4 вересня, українські війська контрнаступали поблизу Бахмута та просунулися далі в південну Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута).
Російські окупанти продовжують наступати на лінії Авдіївка — Донецьк, де незначно просунулися. Так, російські війська наступали в Мар’їнці.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 04.09.2023 окупанти провели безуспішні наступальні операції на схід від Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), поблизу Авдіївки та Мар’їнки, а також на південь від Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).
Українські військові сьогодні, 4 вересня, продовжують наступ на західному Запоріжжі, де вони просунулися вперед. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ЗСУ досягли невизначених успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).
Оперативна ситуація в Україні станом на 4 вересня 2023 року
Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 4 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 06:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 03.09.2023:
Упродовж доби російські окупанти завдали один ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснили 24 обстріли з РСЗВ, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також руйнування цивільної інфраструктури.
У Генштабі наголошують, що ймовірність повторних обстрілів залишається високою.
За добу сталось понад 25 бойових зіткнень. Бойові дії тривають на всіх напрямках фронту, зокрема ворог проводив безуспішні наступальні операції на таких відтинках:
- на Лиманському — в районі Новоєгорівки Луганської області;
- на Авдіївському — поблизу Авдіївки Донецької області;
- на Мар’їнському — біля Мар’їнки Донецької області;
- на Запорізькому — в районі Приютного Запорізької області.
Також окупанти завдають мінометних, артилерійських та авіаційних обстрілів по населених пунктах на всіх напрямках передової.
ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.
Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по окупантах та їхній техніці, зокрема п'ять ударів — по ЗРК ворога.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", — додали в вечірньому зведенні Генштабу.
Нагадаємо, що українські захисники кожен день наближають перемогу. Так, воїни 22-ї окремої механізованої бригади продемонстрували роботу з "Градів" по окупантах.