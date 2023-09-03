Бійці 22-ї ОМБр показали, як працюють по окупантах з "Градів"

Обстріл з "Граду". Фото: скриншот з відео

Українські захисники кожен день наближають перемогу. Так, воїни 22-ї окремої механізованої бригади продемонстрували роботу з "Градів" по окупантах.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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"Бахмутський напрямок, Сили оборони продовжують рух вперед на цій ділянці фронту. Воїни постійно знищують техніку та живу силу росіян", — зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

На опублікованому відео працює 22-га ОМБр.

"Розрахунок БМ-21 "Град" наносить нищівного удару по піхоті противника", — розповів Сирський.

Нагадаємо, стало відомо, як снайпери ССО захопили живцем 19 окупантів, без жодного пострілу.

Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ за добу завдали десять авіаударів по армії РФ.

Водночас у ISW розповіли, що дії ЗСУ не дозволяють окупантам підтримувати свої війська.