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Бійці 22-ї ОМБр показали, як працюють по окупантах з "Градів"

3 вересня 2023 12:17
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Валерія Пержун
редактор
Бійці 22-ї ОМБр показали, як працюють по окупантах з "Градів"
Обстріл з "Граду". Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Українські захисники кожен день наближають перемогу. Так, воїни 22-ї окремої механізованої бригади продемонстрували роботу  з "Градів" по окупантах.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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На Донеччині тривають запеклі бої. 

"Бахмутський напрямок, Сили оборони продовжують рух вперед на цій ділянці фронту. Воїни постійно знищують техніку та живу силу росіян", — зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

На опублікованому відео працює 22-га ОМБр.

"Розрахунок БМ-21 "Град" наносить нищівного удару по піхоті противника", — розповів Сирський. 

Нагадаємо, стало відомо, як снайпери ССО захопили живцем 19 окупантів, без жодного пострілу.

Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ за добу завдали десять авіаударів по армії РФ.

Водночас у ISW розповіли, що дії ЗСУ не дозволяють окупантам підтримувати свої війська.

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