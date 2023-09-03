Бійці 22-ї ОМБр показали, як працюють по окупантах з "Градів"
Українські захисники кожен день наближають перемогу. Так, воїни 22-ї окремої механізованої бригади продемонстрували роботу з "Градів" по окупантах.
Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Як 22-га ОМБр обстрілює росіян
На Донеччині тривають запеклі бої.
"Бахмутський напрямок, Сили оборони продовжують рух вперед на цій ділянці фронту. Воїни постійно знищують техніку та живу силу росіян", — зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
На опублікованому відео працює 22-га ОМБр.
"Розрахунок БМ-21 "Град" наносить нищівного удару по піхоті противника", — розповів Сирський.
Нагадаємо, стало відомо, як снайпери ССО захопили живцем 19 окупантів, без жодного пострілу.
Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ за добу завдали десять авіаударів по армії РФ.
Водночас у ISW розповіли, що дії ЗСУ не дозволяють окупантам підтримувати свої війська.