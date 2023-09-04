Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 4 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 сентября.
DeepState
ВСУ преуспевают по состоянию на 04.09.2023 на Сватовском, Бахмутском и Запорожском отрезках. Также активные боевые действия продолжаются на всех направлениях фронта.
Сватовское направление — адские бои проходят у Новоегоровки. Оккупантам дали бой у высоты 190.8, заставив отойти на восток. Противостояние продолжается.
Бахмутское направление — продолжается отвержение врага в Клещеевке. Южнее Андреевки происходили ожесточенные бои.
Запорожское направление — продолжаются бои южнее Роботино, северо-восточнее Новопрокоповки и западнее Вербового.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на сегодня, 4 сентября, ВСУ продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта. Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с оккупантами:
- вблизи Новоегоровки на Сватовском направлении,
- к востоку к Северному на Авдеевском направлении,
- на юг до Красногоровки и Новомихайловки на Марьинском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на понедельник, 4 сентября, украинские войска контрнаступали близ Бахмута и продвинулись дальше в южную Клещеевку (7 км юго-западнее Бахмута).
Российские оккупанты продолжают наступать на линии Авдеевка — Донецк, где незначительно продвинулись. Так, российские войска наступали в Марьинке.
За данными Генштаба ВСУ, по состоянию на 04.09.2023 оккупанты провели безуспешные наступательные операции к востоку от Северного (6 км к западу от Авдеевки), вблизи Авдеевки и Марьинки, а также к югу от Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).
Украинские военные сегодня, 4 сентября, продолжают наступление на западном Запорожье, где они продвинулись вперед. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что ВСУ достигли неопределенных успехов в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 сентября 2023 года
Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 4 сентября 2023 года следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 03.09.2023:
В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, совершили 24 обстрела с РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые, а также разрушение гражданской инфраструктуры.
В Генштабе отмечают, что вероятность повторных обстрелов остается высокой.
За сутки произошло более 25 боевых столкновений. Боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта, в частности враг проводил безуспешные наступательные операции на следующих отрезках:
- на Лиманском — в районе Новоегоровки Луганской области;
- на Авдеевском — вблизи Авдеевки Донецкой области;
- на Марьинском — возле Марьинки Донецкой области;
- на Запорожском — в районе Приютного Запорожской области.
Также оккупанты наносят минометные, артиллерийские и авиационные обстрелы по населенным пунктам на всех направлениях передовой.
ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
В течение дня авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, в том числе пять ударов — по ЗРК врага.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", — добавили в вечерней сводке Генштаба.
Напомним, что украинские защитники каждый день приближают победу. Так, воины 22-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали работу из "Градов" по оккупантам.