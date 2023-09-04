Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 сентября.

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DeepState

ВСУ преуспевают по состоянию на 04.09.2023 на Сватовском, Бахмутском и Запорожском отрезках. Также активные боевые действия продолжаются на всех направлениях фронта.

Сватовское направление — адские бои проходят у Новоегоровки. Оккупантам дали бой у высоты 190.8, заставив отойти на восток. Противостояние продолжается.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление — продолжается отвержение врага в Клещеевке. Южнее Андреевки происходили ожесточенные бои.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожское направление — продолжаются бои южнее Роботино, северо-восточнее Новопрокоповки и западнее Вербового.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 4 сентября, ВСУ продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта. Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с оккупантами:

вблизи Новоегоровки на Сватовском направлении,

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

к востоку к Северному на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

на юг до Красногоровки и Новомихайловки на Марьинском направлении.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на понедельник, 4 сентября, украинские войска контрнаступали близ Бахмута и продвинулись дальше в южную Клещеевку (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские оккупанты продолжают наступать на линии Авдеевка — Донецк, где незначительно продвинулись. Так, российские войска наступали в Марьинке.

За данными Генштаба ВСУ, по состоянию на 04.09.2023 оккупанты провели безуспешные наступательные операции к востоку от Северного (6 км к западу от Авдеевки), вблизи Авдеевки и Марьинки, а также к югу от Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные сегодня, 4 сентября, продолжают наступление на западном Запорожье, где они продвинулись вперед. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что ВСУ достигли неопределенных успехов в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).

Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 4 сентября 2023 года следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 03.09.2023:

В течение суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, совершили 24 обстрела с РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые, а также разрушение гражданской инфраструктуры.

В Генштабе отмечают, что вероятность повторных обстрелов остается высокой.

Украинский военный с оружием на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло более 25 боевых столкновений. Боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта, в частности враг проводил безуспешные наступательные операции на следующих отрезках:

на Лиманском — в районе Новоегоровки Луганской области;

— в районе Новоегоровки Луганской области; на Авдеевском — вблизи Авдеевки Донецкой области;

— вблизи Авдеевки Донецкой области; на Марьинском — возле Марьинки Донецкой области;

— возле Марьинки Донецкой области; на Запорожском — в районе Приютного Запорожской области.

Также оккупанты наносят минометные, артиллерийские и авиационные обстрелы по населенным пунктам на всех направлениях передовой.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

В течение дня авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, в том числе пять ударов — по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", — добавили в вечерней сводке Генштаба.

Украинские защитники на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вечерняя сводка Генштаба за воскресенье, 3 сентября. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские защитники каждый день приближают победу. Так, воины 22-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали работу из "Градов" по оккупантам.