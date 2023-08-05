Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 5 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 серпня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 5 серпня: DeepState

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них:

Западне,

Кіндрашівка,

Петропавлівка,

Кучерівка,

Куп’янськ Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник обстріляв населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку сили оборони струмують противника в районах Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 5 серпня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 5 серпня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ккраїнські війська вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському (район кордону Запорізько-Донецька область) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

Російські війська провели наступальні операції поблизу Кремінної та, як повідомляється, просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили наступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку (район кордону Запорізько-Донецька область).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість, повернулися до тієї, яку "знають краще".

Повідомляється, що наразі ЗСУ зосередились на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.