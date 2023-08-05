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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 5 августа

5 августа 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 5 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 августа.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: DeepState

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них:

  • Западное,
  • Кондрашовка,
  • Петропавловка,
  • Кучеровка,
  • Купянск Харьковской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении силы обороны струятся противника в районах Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийскими обстрелами подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском (район границы Запорожско-Донецкая область) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.

Российские войска провели наступательные операции вблизи Кременной и, как сообщается, продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (район границы Запорожско-Донецкая область).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".

Сообщается, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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