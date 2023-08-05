Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 5 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 августа.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: DeepState

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них:

Западное,

Кондрашовка,

Петропавловка,

Кучеровка,

Купянск Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении силы обороны струятся противника в районах Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийскими обстрелами подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском (район границы Запорожско-Донецкая область) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.

Российские войска провели наступательные операции вблизи Кременной и, как сообщается, продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (район границы Запорожско-Донецкая область).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".

Сообщается, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.