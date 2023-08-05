Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 5 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 5 августа
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 августа.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: DeepState
В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них:
- Западное,
- Кондрашовка,
- Петропавловка,
- Кучеровка,
- Купянск Харьковской области.
В Лиманском направлении противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении силы обороны струятся противника в районах Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: Liveuamap
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийскими обстрелами подверглись более 15 населенных пунктов.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 августа: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском (район границы Запорожско-Донецкая область) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.
Российские войска провели наступательные операции вблизи Кременной и, как сообщается, продвинулись.
Украинские войска продолжили наступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (район границы Запорожско-Донецкая область).
Напомним, бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".
Сообщается, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.