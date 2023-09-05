Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 5 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 сентября.

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DeepState

По состоянию на 05.09.2023 активные боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Карта боевых действий на Лиманском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 5 сентября, ВСУ продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на вторник, 5 сентября, украинская легкая пехота продвинулась по противотанковым рвам и противотанковым препятствиям "Зубы дракона", которые составляют нынешний российский оборонительный слой перед украинским наступлением в западной Запорожской области.

Украинские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска провели наступательные операции в районе границы на западе Донецкой и восточной Запорожской областей, но не добились подтвержденных или заявленных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Приютного.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные действия на западе Запорожской области и добились значительных тактических успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к югу от Работино (9 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 5 сентября 2023 года следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 04.09.2023:

За последние сутки произошло 22 боевых столкновения.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Орехова, Работино, Степногорска Запорожской области.

Боевые вертолеты ВСУ готовы к вылету. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного.

Боец ВСУ держит разведывательный квадрокоптер. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бойцы ВСУ перед выходом на боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны несколько меняется локальная динамика, однако это направление остается основным враждебным наступлением.

Маляр рассказала, что российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

По ее словам, на Бахмутском направлении действительно горячо. Бои идут вокруг города как на юге, так и на севере. Заместитель министра обороны говорит, что на северном фланге на протяжении всей прошлой недели было очень жарко в районах Клищиевки, Курдюмовки и Озеряновки.