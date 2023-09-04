Маляр розповіла, яку площу звільнили українські військові на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

За час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів під Бахмутом. На сході країни дещо змінюється локальна динаміка, однак цей напрямок залишається основним ворожого наступу.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Маляр розповіла, що російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

За її словами, на Бахмутському напрямку дійсно гаряче. Бої точаться довкола міста як на півдні, так і на півночі. Заступниця міністра оборони каже, що на північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. Ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Маляр наголосила, що Бахмутський напрямок — напрямок українського наступу на сході. Там уже звільнено 47 квадратних кілометрів. Протягом минулого тижня у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано 3 квадратних кілометри.

Карта бойових дій. Фото: Deepstatemap

Заступниця очільника Міноборони нагадала, що два тижні тому епіцентрами боїв на сході був Куп'янський напрямок. Активним залишається Лиманський. Кількість обстрілів там залишається високою.

За словами Маляр, на Куп'янському напрямку українські військові щодня відбивають по декілька російських атак. На Лиманському — ворог намагається активно рухатися в районах Новоєгорівки та Білогорівки, однак ЗСУ їх потужно зупиняють.

Маляр каже, що наразі дуже гаряче на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулого тижня противник намагався наступати в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Українські військові перебувають в активній обороні.

"Це дуже активна робота, хоча в новинах це просто фраза: "Ідуть бої", — зазначила заступниця міністра оборони.

За її словами, якщо загалом аналізувати по сходу, то інтенсивність залишається тією самою. Ворог здійснює близько 8 тисяч обстрілів на тиждень та використовує приблизно 400 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.

Також ми писали, що за минулу добу українські військові ліквідували 460 російських окупантів. Ворог також продовжує втрачати танки, безпілотники, бойові броньовані машини, артилерійські системи та іншу важливу техніку для ведення війни.