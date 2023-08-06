Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 6 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 6 серпня.

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DeepState

На Сватівському напрямку ворог продовжує тиск на Новоселівське та почав тиснути на ділянці Лиман Перший — Першотравневе. Тривають бої біля Новоєгорівки, Надії та в Серебрянському лісництві. На всіх ділянках відтинку ЗСУ мають суттєвий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої як на північному, так і на південному фланзі Бахмута.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку тривають бої біля Роботиного та Вербового. Уточнено лінію, яку ворогу вдалося відновити.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Тривають активні бойові дії, окупанти не припиняють спроб прорвати оборону в Луганській та Донецькій областях.

На Сіверщині та Слобожанщині, а також на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська обстріляли низку населених пунктів. Зокрема низки ударів ворог завдав поблизу Дворічної, Куп'янська, Зарічного, Білогорівки, Берестового та Бахмута.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ продовжували контрнаступати вздовж лінії Сватове — Кремінна та мають успіхи. Так, українські війська просувалися на схід від Верхньокам’янського (18 км на південь від Кремінної).

Своєю чергою російські війська продовжують наступ вздовж лінії Сватове — Кремінна. Так, окупанти незначно просунулися на західному березі річки Жеребець на захід від Кармазинівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії поблизу Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) Луганської області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські окупанти продовжили наступальні дії також на ділянці Авдіївка — Донецьк і незначно просунулися. Так, російські війська досягли незначних успіхів на південь від Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки).

У Генштабі повідомили, що ЗСУ успішно відбили російські штурми поблизу Авдіївки, Старомихайлівки, Красногорівки та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бердянському напрямку (район західного кордону Донецької та східної Запорізької областей) та Мелітопольському напрямку (західний район Запорізької області).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, що одеські військові, які звільняють нашу країну на південному напрямку знищили російський "Муром-М". Завдяки цьому комплексу окупанти спостерігали за бійцями ЗСУ, після чого завдавали артилерійських ударів.

Також ми писали, що українські військові продовжують збільшувати плацдарм для атаки на півдні України. Наразі ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.