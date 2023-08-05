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Вздовж лінії Дніпра ситуація залишається напруженою, — Гуменюк

5 серпня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ситуація на півдні України залишається напруженою
Лінія зіткнення на півдні. Фото: скриншот DeepState
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українські військові продовжують збільшувати плацдарм для атаки на півдні України. Наразі ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

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За її словами, зараз триває контрбатарейна боротьба. ЗСУ продовжують захищати смугу лівого берега, окупанти намагаються обстрілювати правий, проте нашим захисникам вдається з кожним днем просуватися.

"Атаки тримаються на рівні до 55 обстрілів на добу. Втім, росіяни відчувають певний снарядний голод, намагаються маневрувати та якось викручуватися", — сказала речниця ОК "Південь".

Ситуація на окупованому півдні

4 серпня в Маріуполі було зафіксовано перекидання техніки у бік тимчасово окупованого Бердянська. Серед іншого були помічені танки.

Сьогодні, 5 серпня, російські терористи знову обстріляли Херсонщину. В результаті атаки постраждав цивільний чоловік та інфраструктура. 

Також на тимчасово окуповані території загарбники звозять студентів РФ та використовують їх у пропагандистських цілях. Зокрема, створюють спеціальні "студентські трудові загони". 

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували атаку на десантний корабель "Оленегірський гірняк" та танкер SIG у Чорному морі. Там наголосили, що флот РФ вже не здається таким невразливим.

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