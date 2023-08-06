Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 6 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении враг продолжает давление на Новоселовское и начал давить на участке Лиман Первый — Первомайское. Продолжаются бои у Новоегоровки, Надежды и в Серебрянском лесничестве. На всех участках отрезка ВСУ имеют существенный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои как на северном, так и на южном фланге Бахмута.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои у Роботиного и Вербового. Уточнена линия, которую врагу удалось восстановить.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Продолжаются активные боевые действия, оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону в Луганской и Донецкой областях.

В Северщине и Слобожанщине, а также на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские войска обстреляли ряд населенных пунктов. В частности, ряд ударов враг нанес вблизи Двуречной, Купянска, Заречного, Белогоровки, Берестового и Бахмута.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжали контрнаступать вдоль линии Сватово — Кременная и преуспели. Так, украинские войска продвигались восточнее Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной).

В свою очередь русские войска продолжают наступление вдоль линии Сватово — Кременная. Так, оккупанты незначительно продвинулись на западном берегу реки Жеребец к западу от Кармазиновки.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безрезультатные наступательные действия вблизи Белогоровки (12 км южнее Кременной) Луганской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские оккупанты продолжили наступательные действия также на участке Авдеевка — Донецк и незначительно продвинулись. Так, российские войска добились незначительных успехов к югу от Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки).

В Генштабе сообщили, что ВСУ успешно отразили российские штурмы вблизи Авдеевки, Старомихайловки, Красногоровки и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бердянском направлении (район западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей) и Мелитопольском направлении (западный район Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, что одесские военные, освобождающие нашу страну на южном направлении, уничтожили российский "Муром-М". Благодаря этому комплексу оккупанты наблюдали за бойцами ВСУ, после чего наносили артиллерийские удары.

Также мы писали, что украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонщины остается напряженной для врага.