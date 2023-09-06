Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 06.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 6 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 6 вересня.

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DeepState

Станом на 06.09.2023 активні бойові дії тривають на усіх напрямках фронту.

На Куп’янському напрямку противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них:

Масютівка,

Кучерівка,

Кислівка,

Берестове,

Ковалівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 6 вересня, ЗСУ продовжують стримувати ворога на всіх напрямках фронту.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на середу, 6 вересня, ккраїнські війська продовжують наступ на захід Запорізької області.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове і не робили підтвердженого наступу. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні операції поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри показують, що українські війська досягли незначних успіхів на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні дії в західній Запорізькій області. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на північний захід і південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на північний захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 6 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 06:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 05.09.2023:

Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області.

Боєць ЗСУ готується до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Боєкомплект бійців ЗСУ та захисний шолом. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Бойова машина ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. За цей час внаслідок бойових дій ворога чимало воїнів та цивільних були травмовані та поранені. Багато хто пережив ампутацію. Нині приблизно 20 тисяч українців, переважно солдатів, втратили кінцівки.