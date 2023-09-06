Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 6 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 6 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 сентября.
DeepState
По состоянию на 06.09.2023 активные боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта.
На Купянском направлении противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них:
- Масютовка,
- Кучеровка,
- Кисловка,
- Берестово,
- Ковалевка Харьковской области.
В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 6 сентября, ВСУ продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта.
На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на среду, 6 сентября, украинские войска продолжают наступление на запад Запорожской области.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово и не предпринимали подтвержденного наступления. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные операции вблизи Новогоровки (16 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (10 км южнее Кременной).
Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска добились незначительных успехов к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Украинские войска продолжали наступательные действия в западной Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к северо-западу и югу от Работино (10 км к югу от Орехова) и к северо-западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 сентября 2023 года
Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 6 сентября 2023 следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 05.09.2023:
В течение суток враг нанес 32 авиационных удара.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного, Орехова Запорожской области.
В Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война. За это время в результате боевых действий врага многие воины и гражданские были травмированы и ранены. Многие пережили ампутацию. Сейчас около 20 тысяч украинцев, преимущественно солдат, потеряли конечности.