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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 6 сентября

6 сентября 2023 05:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 6 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 сентября.

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DeepState

По состоянию на 06.09.2023 активные боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта.

На Купянском направлении противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них:

  • Масютовка,
  • Кучеровка,
  • Кисловка,
  • Берестово,
  • Ковалевка Харьковской области.
карта боев на 6 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate на 6 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate на 6 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 6 сентября, ВСУ продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта.

На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

состояние фронта на 6 сентября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap на 6 сентября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на среду, 6 сентября, украинские войска продолжают наступление на запад Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово и не предпринимали подтвержденного наступления. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные операции вблизи Новогоровки (16 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (10 км южнее Кременной).

состояние фронта на 6 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска добились незначительных успехов к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

состояние фронта на 6 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия в западной Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к северо-западу и югу от Работино (10 км к югу от Орехова) и к северо-западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

состояние фронта на 6 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 6 сентября 2023 следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 05.09.2023:

В течение суток враг нанес 32 авиационных удара.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного, Орехова Запорожской области.

Воины выполняют боевое задание
Боец ВСУ готовится к бою. Фото: Генштаб ВСУ

В Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Боекомплект бойцов ВСУ и защитный шлем
Боекомплект бойцов ВСУ и защитный шлем. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

боевая машина ВСУ
Боевая машина ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война. За это время в результате боевых действий врага многие воины и гражданские были травмированы и ранены. Многие пережили ампутацию. Сейчас около 20 тысяч украинцев, преимущественно солдат, потеряли конечности.

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