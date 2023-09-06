Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 6 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 сентября.

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DeepState

По состоянию на 06.09.2023 активные боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта.

На Купянском направлении противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них:

Масютовка,

Кучеровка,

Кисловка,

Берестово,

Ковалевка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 6 сентября, ВСУ продолжают сдерживать врага по всем направлениям фронта.

На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на среду, 6 сентября, украинские войска продолжают наступление на запад Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово и не предпринимали подтвержденного наступления. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные операции вблизи Новогоровки (16 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (10 км южнее Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска добились незначительных успехов к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия в западной Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигались к северо-западу и югу от Работино (10 км к югу от Орехова) и к северо-западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 6 сентября 2023 следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 05.09.2023:

В течение суток враг нанес 32 авиационных удара.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного, Орехова Запорожской области.

Боец ВСУ готовится к бою. Фото: Генштаб ВСУ

В Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Боекомплект бойцов ВСУ и защитный шлем. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Боевая машина ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война. За это время в результате боевых действий врага многие воины и гражданские были травмированы и ранены. Многие пережили ампутацию. Сейчас около 20 тысяч украинцев, преимущественно солдат, потеряли конечности.