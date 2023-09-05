Через війну в Україні майже 20 тисяч людей втратили кінцівки, — АР

Поранені бійці. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. За цей час внаслідок бойових дій ворога чимало воїнів та цивільних були травмовані та поранені. Багато хто пережив ампутацію. Нині приблизно 20 тисяч українців, переважно солдатів, втратили кінцівки.

Про це повідомляє видання АР.

Читайте також:

Країна біонічних людей

Видання зазначає, що на Україну чекає майбутнє з понад 20 тисячами людей з ампутованими кінцівками. Європа не переживала нічого подібного з часів Першої світової війни, а Сполучені Штати — з часів Громадянської війни.

Європа не переживала нічого подібного з часів Першої світової війни.

Керівник центру реабілітації українських військових з ампутованими кінцівками Superhumans Ольга Руднєва заявляє, що в Україні нині майже не вистачає протезистів.

За її словами, перед війною лише п’ять осіб у всій Україні пройшли формальну реабілітаційну підготовку для людей з ампутаціями рук чи кистей, які за звичайних обставин трапляються рідше, ніж ноги та стопи, оскільки їх іноді ампутують через ускладнення діабету чи інших захворювань.

"Найважче для багатьох людей з ампутованими кінцівками — це навчитися жити з болем — болем від протеза, болем від самої травми, болем від тривалих наслідків ударної хвилі вибуху", — заявляють експерти.

Нагадаємо, за час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів під Бахмутом. На сході країни дещо змінюється локальна динаміка, однак цей напрямок залишається основним ворожого наступу.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

За її словами, на Бахмутському напрямку дійсно гаряче. Бої точаться довкола міста як на півдні, так і на півночі. Заступниця міністра оборони каже, що протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки.