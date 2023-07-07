Онлайн-карти бойових дій в Україні на 7 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 7 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 7 липня: DeepState

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, успіху не мав.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Іванівського Донецької області. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 7 липня: Liveuamap

На Мар’їнському напрямку, під вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 7 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та продовжують зусилля з поступового знищення російської живої сили та матеріально-технічного забезпечення.

Російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна та південніше Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська намагалися просунутися в районі:

Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового),

Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового), Кармазинівки (12 км),

на південний захід від Сватового),

Білогорівка (10 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на південний захід від Бахмуту в районі:

Іванівського (5 км на південний захід),

Білої Гори (14 км на південний захід),

в районі Берхівки (1 км на північний захід),

Богданівки (5 км на північний захід).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Українські війська провели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії в районі кордону Запорізької області та Донецької області та закріпили контроль над новими позиціями.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Збройні Сили України отримали від Заходу 471 танк. Зважаючи на втрати Росії, кількість танків у арміях обох воюючих країн зрівнялася.

Ще 286 одиниць мають надійти на озброєння Сил оборони України, але поки що не прибули на територію нашої держави.