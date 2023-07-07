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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 7 июля

7 июля 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 7 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: Liveuamap

На Марьинском направлении, под огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта и продолжают усилия по постепенному уничтожению российской живой силы и материально-технического обеспечения.

Российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременной и южнее Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска пытались продвинуться в районе:

  • Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового),
  • Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового), Кармазиновки (12 км),
  • к юго-западу от Сватового),
  • Белогоровка (10 км к югу от Кременной).
Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки юго-западнее Бахмута в районе:

  • Ивановского (5 км к юго-западу),
  • Белой Горы (14 км юго-западнее),
  • в районе Берховки (1 км северо-западнее),
  • Богдановки (5 км к северо-западу).
Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска провели контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия в районе границ Запорожской области и Донецкой области и закрепили контроль над новыми позициями.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, за время полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины получили от Запада 471 танк. Ввиду потерь России количество танков в армиях обеих воюющих стран сравнялось.

Еще 286 единиц должны поступить на вооружение сил обороны Украины, но пока не прибыли на территорию нашего государства.

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