Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 7 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: Liveuamap

На Марьинском направлении, под огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта и продолжают усилия по постепенному уничтожению российской живой силы и материально-технического обеспечения.

Российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременной и южнее Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска пытались продвинуться в районе:

Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового),

Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового), Кармазиновки (12 км),

к юго-западу от Сватового),

Белогоровка (10 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки юго-западнее Бахмута в районе:

Ивановского (5 км к юго-западу),

Белой Горы (14 км юго-западнее),

в районе Берховки (1 км северо-западнее),

Богдановки (5 км к северо-западу).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска провели контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия в районе границ Запорожской области и Донецкой области и закрепили контроль над новыми позициями.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, за время полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины получили от Запада 471 танк. Ввиду потерь России количество танков в армиях обеих воюющих стран сравнялось.

Еще 286 единиц должны поступить на вооружение сил обороны Украины, но пока не прибыли на территорию нашего государства.