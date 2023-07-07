Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 7 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 7 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: DeepState
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.
На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: Liveuamap
На Марьинском направлении, под огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 7 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта и продолжают усилия по постепенному уничтожению российской живой силы и материально-технического обеспечения.
Российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременной и южнее Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска пытались продвинуться в районе:
- Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового),
- Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового), Кармазиновки (12 км),
- к юго-западу от Сватового),
- Белогоровка (10 км к югу от Кременной).
Российские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки юго-западнее Бахмута в районе:
- Ивановского (5 км к юго-западу),
- Белой Горы (14 км юго-западнее),
- в районе Берховки (1 км северо-западнее),
- Богдановки (5 км к северо-западу).
Украинские войска провели контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия в районе границ Запорожской области и Донецкой области и закрепили контроль над новыми позициями.
Напомним, за время полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины получили от Запада 471 танк. Ввиду потерь России количество танков в армиях обеих воюющих стран сравнялось.
Еще 286 единиц должны поступить на вооружение сил обороны Украины, но пока не прибыли на территорию нашего государства.