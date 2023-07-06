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Україна за час повномасштабної війни отримала від Заходу майже 500 танків, — ЗМІ

6 липня 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна за час повномасштабної війни отримала від Заходу майже 500 танків, — ЗМІ
Танки Leopard, передані України. Фото: сторінка міністерки оборони Канади Аніти Ананд в соцмережах
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За час повномасштабної війни Збройні сили України отримали від Заходу 471 танк. Зважаючи на втрати Росії, кількість танків у арміях обох воюючих країн зрівнялася.

Про це йдеться у статті на сайті інформаційного агентства Bloomberg.

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Скільки танків отримала Україна

За час повномасштабної війни Збройні сили України отримали від західних союзників 471 новий танк.

Ще 286 одиниць мають надійти на озброєння Сил оборони України, але поки що не прибули на територію нашої держави.

Сили зрівнялися

Таким чином, наголошує видання, кількість танків в українській армії за час повномасштабної війни зросла удвічі.

У той самий час кількість танків у окупаційній армії Росії удвічі зменшилася завдяки успішним діям українських захисників.

А це означає, що танкові сили двох воюючих країн зрівнялися — Україна і Росія мають приблизно по 1,4-1,5 тисячі танків.

Кількість танків та іншої важкої зброї у арміях України та Росії
Кількість танків та іншої важкої зброї у арміях України та Росії
Інфографіка: Bloomberg

Нагадаємо, 3 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом Німеччина та Данія у рамках військової підтримки відправлять до України танки Leopard 1A5. При цьому німецькі фахівці продовжують допомагати у навчанні українських військових.

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