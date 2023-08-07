Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 7 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 серпня.

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DeepState

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському (західний район Донецької області — східний район Запорізької області) та Мелітопольському (західний район Запорізької області) напрямках.

Російські війська провели наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно обстріляли Курдюмівку (12 км на південний захід від Бахмута) та на північний схід від Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська здійснили обмежені безуспішні контратаки в районі кордону Запорізько-Донецької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції біля Староморського.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська здійснили контрудар на заході Запорізької області, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Роботиного.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього тижня російські окупанти застосували проти України 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Більшість цілей було знищено.

За словами Зеленського, Україна вже готується до того, щоб наступний тиждень ще більше посилив нашу країну.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.