Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 7 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 7 августа
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 августа.
DeepState
В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевка и Первомайск Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта. В Генштабе Украины сообщили, что они вели наступательные действия в Бердянском (западный район Донецкой области — восточный район Запорожской области) и Мелитопольском (западный район Запорожской области) направлениях.
Российские войска провели наступательные операции вблизи Бахмута, но не достигли никаких подтвержденных или заявленных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно обстреляли Курдюмовку (12 км юго-западнее Бахмута) и северо-восточнее Дилиевки (15 км юго-западнее Бахмута).
Российские войска совершили ограниченные безуспешные контратаки в районе границы Запорожско-Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции у Староморского.
Российские войска совершили контрудар на западе Запорожской области, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Роботиного.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последней недели российские оккупанты применили против Украины 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов". Большинство целей было уничтожено.
По словам Зеленского, Украина уже готовится к тому, чтобы следующая неделя еще больше усилила нашу страну.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.