Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 7 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 августа.

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DeepState

В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевка и Первомайск Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта. В Генштабе Украины сообщили, что они вели наступательные действия в Бердянском (западный район Донецкой области — восточный район Запорожской области) и Мелитопольском (западный район Запорожской области) направлениях.

Российские войска провели наступательные операции вблизи Бахмута, но не достигли никаких подтвержденных или заявленных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно обстреляли Курдюмовку (12 км юго-западнее Бахмута) и северо-восточнее Дилиевки (15 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска совершили ограниченные безуспешные контратаки в районе границы Запорожско-Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции у Староморского.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска совершили контрудар на западе Запорожской области, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Роботиного.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последней недели российские оккупанты применили против Украины 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов". Большинство целей было уничтожено.

По словам Зеленского, Украина уже готовится к тому, чтобы следующая неделя еще больше усилила нашу страну.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.