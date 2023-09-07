Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 07.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 7 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 7 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 сентября.
DeepState
По состоянию на 07.09.2023 продолжаются активные боевые действия на Сватовском, Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях.
На Сватовском — уточнена линия столкновения в Серебрянском лесничестве. У Новоегоровки продолжается главная битва за высоту 190.8.
На Бахмутском — продолжается вытеснение врага в Клещеевке. Южнее поселка ситуация тяжелая, поскольку враг продолжает стоять, опираясь на оборону вдоль железнодорожного полотна.
На Бердянском — начались боевые столкновения в районе Новодонецко-Новомайорское.
На Запорожском — Силы Обороны пытаются расширить клин у Роботино, нанося удар в сторону Вербового и Новопрокоповки. Враг изо всех сил пытается удержать 163-е высоты.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска по состоянию на сегодня, 7 сентября, ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 28 боевых столкновений с оккупантами поблизости:
- Новоселовского и Новоегоровки Луганской области на Сватовском направлении;
- Железнянского, Клещеевки, Белой Горы Донецкой области на Бахмутском направлении;
- Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении;
- Работино Запорожской области на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на четверг, 7 сентября, по данным Генштаба, ВСУ добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута.
Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска постепенно отвоевывают позиции в этом районе Бахмута.
Также российский военкор недавно заявил, что украинские бойцы продвинулись в Клещеевке (6 км юго-западнее Бахмута) в течение последних трех дней и что ВСУ контролируют половину населенного пункта.
Украинские силы вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка — Донецк и по состоянию на сегодня, 7 сентября, продвинулись к востоку от Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки).
ВСУ по состоянию на 07.09.2023 продолжают добиваться успехов в западной Запорожской области. Так, украинские защитники продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового (около 20 км юго-восточнее Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 сентября 2023 года
Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 7 сентября 2023 следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 06.09.2023:
За сутки российские оккупанты нанесли десять ракетных, 54 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из РСЗО.
"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Произошло 26 боевых столкновений", — рассказывают в вечерней сводке Генштаба.
Так, украинские защитники отбили атаки противника неподалеку от Новоегоровки Луганской области на Лиманском направлении, возле Орехово-Василовки Донецкой области на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки на Авдеевском направлении. ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении.
Также враг не перестает обстреливать украинские территории, нанося артиллерийские, минометные и авиационные удары.
В свою очередь ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по оккупантам и их технике, а также по ЗРК противника.
"Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — подытожили в Генштабе.
Напомним, что спецоперация Украины на территории Крыма, который сейчас находится под оккупацией, все еще активна. При этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов уточнил, что информацию о ходе операции держат в секрете.