Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 07.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 7 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 сентября.

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DeepState

По состоянию на 07.09.2023 продолжаются активные боевые действия на Сватовском, Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях.

На Сватовском — уточнена линия столкновения в Серебрянском лесничестве. У Новоегоровки продолжается главная битва за высоту 190.8.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском — продолжается вытеснение врага в Клещеевке. Южнее поселка ситуация тяжелая, поскольку враг продолжает стоять, опираясь на оборону вдоль железнодорожного полотна.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском — начались боевые столкновения в районе Новодонецко-Новомайорское.

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском — Силы Обороны пытаются расширить клин у Роботино, нанося удар в сторону Вербового и Новопрокоповки. Враг изо всех сил пытается удержать 163-е высоты.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска по состоянию на сегодня, 7 сентября, ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 28 боевых столкновений с оккупантами поблизости:

Новоселовского и Новоегоровки Луганской области на Сватовском направлении;

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Железнянского, Клещеевки, Белой Горы Донецкой области на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении;

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Работино Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на четверг, 7 сентября, по данным Генштаба, ВСУ добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска постепенно отвоевывают позиции в этом районе Бахмута.

Также российский военкор недавно заявил, что украинские бойцы продвинулись в Клещеевке (6 км юго-западнее Бахмута) в течение последних трех дней и что ВСУ контролируют половину населенного пункта.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские силы вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка — Донецк и по состоянию на сегодня, 7 сентября, продвинулись к востоку от Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки).

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ по состоянию на 07.09.2023 продолжают добиваться успехов в западной Запорожской области. Так, украинские защитники продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового (около 20 км юго-восточнее Орехова).

Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 7 сентября 2023 следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 06.09.2023:

За сутки российские оккупанты нанесли десять ракетных, 54 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из РСЗО.

Украинский защитник уезжает на боевую задачу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Произошло 26 боевых столкновений", — рассказывают в вечерней сводке Генштаба.

Так, украинские защитники отбили атаки противника неподалеку от Новоегоровки Луганской области на Лиманском направлении, возле Орехово-Василовки Донецкой области на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки на Авдеевском направлении. ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении.

Также враг не перестает обстреливать украинские территории, нанося артиллерийские, минометные и авиационные удары.

Украинский военный с оружием. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по оккупантам и их технике, а также по ЗРК противника.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — подытожили в Генштабе.

Украинский защитник целится по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что спецоперация Украины на территории Крыма, который сейчас находится под оккупацией, все еще активна. При этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов уточнил, что информацию о ходе операции держат в секрете.