Онлайн-карти бойових дій в Україні на 8 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 8 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 8 липня: DeepState

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 8 липня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області. У той же час, противник провів артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 8 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута та продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту.

Російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу:

Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового),

Стельмахівки (16 км на північний захід від Сватового),

на захід від Кармазинівки ( 13 км на південний захід від Сватового),

на північний захід від Берестового (30 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:

Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївки,

Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського,

Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки),

Новомихайлівка (36 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські війська завдали ракетно-артилерійських ударів по західному (правому) березі Херсонської області. У Херсонській облдержадміністрації України заявили, що російські війська 6-7 липня завдали 77 артилерійських ударів по західному березі Херсонської області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Збройні Сили України отримали від західних союзників 471 новий танк. Ще 286 одиниць мають надійти на озброєння Сил оборони України, але поки що не прибули на територію нашої держави.