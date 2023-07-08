Онлайн-карты боевых действий в Украине на 8 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 8 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 8 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

В Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестовой Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 8 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Невельского Донецкой области. В то же время противник провел артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 8 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута и продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех других участках фронта.

Российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи:

Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового),

Стельмаховки (16 км северо-западнее Сватового),

к западу от Кармазиновки (13 км к юго-западу от Сватового),

к северо-западу от Берестового (30 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия поблизости:

Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки), Авдеевки,

Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Первомайского,

Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки),

Новомихайловка (36 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской области. В Херсонской облгосадминистрации Украины заявили, что российские войска 6-7 июля нанесли 77 артиллерийских ударов по западному берегу Херсонской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, во время полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины получили от западных союзников 471 новый танк. Еще 286 единиц должны поступить на вооружение сил обороны Украины, но пока не прибыли на территорию нашего государства.