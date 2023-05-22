Карта бойових дій в Україні на 22.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Актуальні події на фронтах війни 22 травня 2023 року: онлайн-карти
Усі події російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу на відповідних онлайн-сервісах. На картах, які розміщені на цих сервісах, показані усі місця бойових дій та обстрілів, а також територія, окупована росіянами.
Онлайн-карти з детальними позначеннями подій російсько-української війни функціонують на сайтах проєктів DeepState та Liveuamap.
DeepState
Проєкт DeepState демонструє місця бойових дій, а місце розташування підрозділів російської армії, окуповані росіянами райони та території, звільнені від армії Росії силами оборони України.
Умовні позначки на карті:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Онлайн-карта проєкту Liveuamap дозволяє побачити територію України, окуповану російськими військами, та звільнених від російських військ райони.
Також автори проєкту детально вказують у режимі реального часу місця російських ударів як на фронті, так і в українському тилу.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.