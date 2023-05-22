Карта бойових дій в Україні на 22.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта бойових дій від DeepState. Скріншот

Усі події російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу на відповідних онлайн-сервісах. На картах, які розміщені на цих сервісах, показані усі місця бойових дій та обстрілів, а також територія, окупована росіянами.

Онлайн-карти з детальними позначеннями подій російсько-української війни функціонують на сайтах проєктів DeepState та Liveuamap.

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DeepState

Проєкт DeepState демонструє місця бойових дій, а місце розташування підрозділів російської армії, окуповані росіянами райони та території, звільнені від армії Росії силами оборони України.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Онлайн-карта проєкту Liveuamap дозволяє побачити територію України, окуповану російськими військами, та звільнених від російських військ райони.

Також автори проєкту детально вказують у режимі реального часу місця російських ударів як на фронті, так і в українському тилу.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.