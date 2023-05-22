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Актуальні події на фронтах війни 22 травня 2023 року: онлайн-карти

22 травня 2023 09:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карта бойових дій в Україні на 22.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта бойових дій від DeepState. Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Усі події російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу на відповідних онлайн-сервісах. На картах, які розміщені на цих сервісах, показані усі місця бойових дій та обстрілів, а також територія, окупована росіянами.

Онлайн-карти з детальними позначеннями подій російсько-української війни функціонують на сайтах проєктів DeepState та Liveuamap.

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DeepState

Проєкт DeepState демонструє місця бойових дій, а місце розташування підрозділів російської армії, окуповані росіянами райони та території, звільнені від армії Росії силами оборони України.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState
Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Онлайн-карта проєкту Liveuamap дозволяє побачити територію України, окуповану російськими військами, та звільнених від російських військ райони.

Також автори проєкту детально вказують у режимі реального часу місця російських ударів як на фронті, так і в українському тилу.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap
Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.

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