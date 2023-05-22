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Що відбувається на фронті 22 травня: карти боїв від ISW

22 травня 2023 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Що відбувається на фронті 22 травня: карти боїв від ISW
Українські військові та карта ISW. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на сьогодні, 22 травня, українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході країни. Російські загарбники не полишають спроби просунутися в Луганській та Донецькій областях, а також на захід до східної Харківської області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Луганська область

Вчора, 21 травня, російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вели невдалі наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Івано-Дар'ївки (23 км на південь від Кремінної).

Російський мілблогер стверджував, що війська РФ проводили невдалі наступальні операції поблизу Стельмахівки (16 км на захід від Сватового), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Карта боевых действий
Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

Донецька область

Російські війська продовжують наступальні дії на лінії фронту Донецьк — Авдіївка, але 21 травня не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти вели невдалі наступальні операції в напрямках Авдіївки, Мар’їнки (18 км на захід від Донецька), Первомайське (15 км на північний захід від Донецька), Новокалинове (12 км на північний захід від Авдіївки) та Сіверне (14 км на північний захід від Донецька).

Пов'язаний з Кремлем мілблогер стверджує, що російські війська активізували наступальні операції на Донецькому напрямку і атакували: в західній і північній частинах Мар'їнки; в напрямку Первомайського; на південно-західних і східних підступах до Авдіївки; і в Новокалиновому.

Бої за місто Бахмут продовжуються. 

Карта боевых действий
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW
Карта боевых действий
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

Південь

Вчора, 21 травня, російські війська не проводили жодних підтверджених наземних ударів у Херсонській та Запорізькій областях.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти в Херсонській та Запорізькій областях продовжують вести оборонні операції на лінії фронту.

Південне оперативне командування Збройних сил України розповіло, що російські війська на півдні України продовжують займати оборонні позиції та що українські війська не помітили значних змін у складі чи позиціях російських військ.

Загарбники продовжують обстріли українських позицій у Запорізькій області та на західному (правому) березі Херсонської області.

Карта боевых действий
Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW
Карта боевых действий
Карта боїв, Херсонська область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, за минулу добу українські військові завдали декілька ударів по районах російських окупантах. Їм також вдалося приземлити вісім ворожих безпілотників.

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