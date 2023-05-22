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Актуальные события на фронтах войны 22 мая 2023 года: онлайн-карты

22 мая 2023 09:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Карта боевых действий в Украине на 22.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта боевых действий от DeepState. Скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Все события российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени на соответствующих онлайн-сервисах. На картах, размещенных на этих сервисах, показаны все места боевых действий и обстрелов, а также территория, оккупированная россиянами.

Онлайн-карты с подробными обозначениями событий российско-украинской войны функционируют на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

Проект DeepState демонстрирует места боевых действий, а местонахождение подразделений российской армии, оккупированные россиянами районы и территории, которые освобождены от армии России Силами обороны Украины.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState
Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Онлайн-карта проекта Liveuamap позволяет увидеть территорию Украины, оккупированную российскими войсками, и освобожденные от российских войск районы.

Также авторы проекта подробно указывают в режиме реального времени места российских ударов как на фронте, так и в украинском тылу.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap
Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.

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