Карта боевых действий в Украине на 22.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Актуальные события на фронтах войны 22 мая 2023 года: онлайн-карты
Все события российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени на соответствующих онлайн-сервисах. На картах, размещенных на этих сервисах, показаны все места боевых действий и обстрелов, а также территория, оккупированная россиянами.
Онлайн-карты с подробными обозначениями событий российско-украинской войны функционируют на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.
DeepState
Проект DeepState демонстрирует места боевых действий, а местонахождение подразделений российской армии, оккупированные россиянами районы и территории, которые освобождены от армии России Силами обороны Украины.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Онлайн-карта проекта Liveuamap позволяет увидеть территорию Украины, оккупированную российскими войсками, и освобожденные от российских войск районы.
Также авторы проекта подробно указывают в режиме реального времени места российских ударов как на фронте, так и в украинском тылу.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.