Карта боевых действий в Украине на 22.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта боевых действий от DeepState. Скриншот

Все события российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени на соответствующих онлайн-сервисах. На картах, размещенных на этих сервисах, показаны все места боевых действий и обстрелов, а также территория, оккупированная россиянами.

Онлайн-карты с подробными обозначениями событий российско-украинской войны функционируют на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

Проект DeepState демонстрирует места боевых действий, а местонахождение подразделений российской армии, оккупированные россиянами районы и территории, которые освобождены от армии России Силами обороны Украины.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Онлайн-карта проекта Liveuamap позволяет увидеть территорию Украины, оккупированную российскими войсками, и освобожденные от российских войск районы.

Также авторы проекта подробно указывают в режиме реального времени места российских ударов как на фронте, так и в украинском тылу.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боевых действий на основных участках фронта регулярно публикует и Институт изучения войны.