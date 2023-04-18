Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Аналітик назвав два населених пункти на Донбасі, з яких можуть вибити росіян arrow

Аналітик назвав два населених пункти на Донбасі, з яких можуть вибити росіян

18 квітня 2023 11:54
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Росіяни можуть втратити два опорника під Вугледаром, — експерт
Вцілілий після бою солдат армії РФ. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Ситуація на лінії зіткнення розвивається динамічно
Російські окупаційні війська мають перспективу найближчим часом втратити два населених пункти під Вугледаром. Це — Нікольське та Павлівка.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов

Читайте також:
Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Вони (російські війська, — Ред.) можуть втратити в перспективі Павлівку та Нікольське, які знаходяться недалеко від Вугледару і є у них основним місцем базування", — сказав Селезньов. 

Такого виключати не можна, додав він, оскільки ситуація перебуває в динаміці.

За словами Селезньова, між тим стан речей ускладнюється тим, що українським Силам оборони наразі важко активно діяти через несприятливі погодні умови та складний стан грунту.

"Не виключено, що ситуація з погодою проясниться ближче до кінця третьої декади квітня і тоді буде більш зрозуміле положення справ", — зазначив військовий експерт.

Що відбувається у Вугледарі

Під Вугледаром інтенсивність бойових дій росіян наразі практично зійшла до нуля. Це пояснюється тим, що три бригади та п'ять полків росіян, які перебували там, зазнали важких втрат і відновлюються, поповнюючи людські та матеріально-технічні ресурси.

Нагадаємо, російська окупаційна армія не досягла поставлених перед нею задач на Донбасі. Через це, за неофіційними даними, звільнили генерал-полковника Рустама Мурадова, причетного до великих втрат рф під Вугледаром.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB