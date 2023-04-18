Росіяни можуть втратити два опорника під Вугледаром, — експерт

Вцілілий після бою солдат армії РФ. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Ситуація на лінії зіткнення розвивається динамічно

Російські окупаційні війська мають перспективу найближчим часом втратити два населених пункти під Вугледаром. Це — Нікольське та Павлівка.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Вони (російські війська, — Ред.) можуть втратити в перспективі Павлівку та Нікольське, які знаходяться недалеко від Вугледару і є у них основним місцем базування", — сказав Селезньов.

Такого виключати не можна, додав він, оскільки ситуація перебуває в динаміці.

За словами Селезньова, між тим стан речей ускладнюється тим, що українським Силам оборони наразі важко активно діяти через несприятливі погодні умови та складний стан грунту.

"Не виключено, що ситуація з погодою проясниться ближче до кінця третьої декади квітня і тоді буде більш зрозуміле положення справ", — зазначив військовий експерт.

Що відбувається у Вугледарі

Під Вугледаром інтенсивність бойових дій росіян наразі практично зійшла до нуля. Це пояснюється тим, що три бригади та п'ять полків росіян, які перебували там, зазнали важких втрат і відновлюються, поповнюючи людські та матеріально-технічні ресурси.

Нагадаємо, російська окупаційна армія не досягла поставлених перед нею задач на Донбасі. Через це, за неофіційними даними, звільнили генерал-полковника Рустама Мурадова, причетного до великих втрат рф під Вугледаром.

