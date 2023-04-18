Россияне могут потерять два опорника под Угледаром, - эксперт

Уцелевший после боя солдат армии РФ. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Ситуация на линии столкновения развивается динамично.

Российские оккупационные войска имеют перспективу в ближайшее время потерять два населенных пункта под Угледаром. Это — Никольское и Павловка.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новости.

"Они (российские войска, — Ред.) могут потерять в перспективе Павловку и Никольское, которые находятся недалеко от Угледара и являются у них основным местом базирования", — сказал Селезнев.

Такого исключать нельзя, добавил он, поскольку ситуация находится в динамике.

По словам Селезнева, между тем положение вещей осложняется тем, что украинским Силам обороны сейчас трудно активно действовать из-за неблагоприятных погодных условий и сложного состояния почвы.

"Не исключено, что ситуация с погодой прояснится ближе к концу третьей декады апреля и тогда будет понятнее положение дел", — отметил военный эксперт.

Что происходит в Угледаре

Под Угледаром интенсивность боевых действий россиян практически снизилась до нуля. Это объясняется тем, что три бригады и пять находившихся там полков россиян понесли тяжелые потери и восстанавливаются, пополняя человеческие и материально-технические ресурсы.

Напомним, российская оккупационная армия не достигла поставленных перед ней задач на Донбассе. Из-за этого, по неофициальным данным, уволили генерал-полковника Рустама Мурадова, причастного к большим потерям России под Угледаром.