Россияне могут потерять два опорника под Угледаром, - эксперт

Аналитик назвал два населенных пункта на Донбассе, из которых могут выбить россиян
Ситуация на линии столкновения развивается динамично.
Российские оккупационные войска имеют перспективу в ближайшее время потерять два населенных пункта под Угледаром. Это — Никольское и Павловка.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
"Они (российские войска, — Ред.) могут потерять в перспективе Павловку и Никольское, которые находятся недалеко от Угледара и являются у них основным местом базирования", — сказал Селезнев.
Такого исключать нельзя, добавил он, поскольку ситуация находится в динамике.
По словам Селезнева, между тем положение вещей осложняется тем, что украинским Силам обороны сейчас трудно активно действовать из-за неблагоприятных погодных условий и сложного состояния почвы.
"Не исключено, что ситуация с погодой прояснится ближе к концу третьей декады апреля и тогда будет понятнее положение дел", — отметил военный эксперт.
Что происходит в Угледаре
Под Угледаром интенсивность боевых действий россиян практически снизилась до нуля. Это объясняется тем, что три бригады и пять находившихся там полков россиян понесли тяжелые потери и восстанавливаются, пополняя человеческие и материально-технические ресурсы.
Напомним, российская оккупационная армия не достигла поставленных перед ней задач на Донбассе. Из-за этого, по неофициальным данным, уволили генерал-полковника Рустама Мурадова, причастного к большим потерям России под Угледаром.