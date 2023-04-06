Британська розвідка пояснила, що означають чутки про звільнення російського генерала Мурадова

Командувач східної групи військ рф в Україні генерал Рустам Мурадов

Російська окупаційна армія не досягла поставлених перед нею задач на Донбасі. Через це, за неофіційними даними, звільнили генерал-полковника Рустама Мурадова, причетного до великих втрат рф під Вугледаром.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Чутки про звільнення Мурадова

Британські військові аналітики нагадали про повідомлення у російських соцмережах щодо звільнення генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача східної групи військ рф в Україні.

Причиною звільнення імовірно є надзвичайно великі втрати російської армії під Вугледаром.

Цілі росії на Донбасі

Катастрофічні дії російської армії в районі Вугледару викликали гостру публічну критику з різних сторін, навіть з боку самих військових східної групи окупаційних військ.

Звільнення Мурадова, про яке говорять усе упевненіше, є найвищим військовим звільненням у 2023 році.

Це, імовірно, означає, наголосили у міністерстві оборони Великої Британії, що російська армія так і не досягла поставлених перед нею цілей на Донбасі.

Нагадаємо, що про звільнення Мурадова писали ще в кінці березня.

Фото з російських ЗМІ