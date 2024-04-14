Аналітики ISW пояснили, чому захоплення Часового Яру не допоможе росіянам

Російські загарбники. Фото: Reuters

Російські загарбники залучили найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр. Це призведе до поступового зростання втрат ворога, доки українські захисники мають необхідну техніку.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у неділю, 14 квітня.

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Наступ росіян на Часів Яр

На думку експертів Інституту, підрозділи, які російські війська нині зосередили на північний схід і південний схід від Часового Яру, менш боєздатні. Їм буде важко досягти успіхів, аналогічних тим, які були досягнуті на схід від Часового Яру проти українських захисників.

Варто додати, що російські тактичні успіхи на схід від Часового Яру не створили умов оточення населеного пункту.

В Інституті вивчення війни вважають, що росіянам доведеться досягти помітних тактичних результатів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту, що може вимагати додаткових і боєздатних частин.

Можливо загарбникам доведеться пробиватися безпосередньо через місто або зробити тактичний маневр, який змусить російські війська боротися із укріпленими українськими позиціями та перешкодою у вигляді каналу Сіверський-Донець-Донбас.

Часів Яр не допоможе росіянам

Захоплення Часового Яру не дозволяє російським військам провести успішну операцію для загрози Костянтинівці та Дружківці. Окупантам необхідно встановити інші оперативні умови.

Захоплення Росією Часового Яру створить помітний виступ, а спроба просунутися далі на захід безпосередньо від Часового Яру зробить цей виступ дедалі вразливішим для українських контратак.

Місцевість між Часовим Яром та південного краю українського поясу "фортець" є переважно відкритими полями з обмеженим укриттям. Це вимагатиме від російських військ проведення ефективного механізованого маневру для просування до міст.

Раніше ми повідомляли, що ситуація в районі міста Часів Яр залишається складною, але контрольованою. Російські загарбники неодноразово намагалися прорвати українську оборону в цьому районі.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Часів Яр залишається під контролем Сил оборони України. Наразі усі спроби російських загарбників прорватися до цього населеного пункту зазнали невдачі.