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В Силах оборони розповіли, яка ситуація склалася в районі Часового Яру

13 квітня 2024 14:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Силах оборони розповіли, яка ситуація склалася в районі Часового Яру
Українські військові на бронетехніці. Фото: Генштаб ЗСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ситуація в районі міста Часів Яр залишається складною, але контрольованою. Російські загарбники неодноразово намагалися прорвати українську оборону в цьому районі.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

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"Ворог за будь-яку ціну прагне прорвати нашу оборону в районі Часового Яру. З цією метою минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки і наразі намагаються закріпитися там", — розповів Волошин.

Він також додав, що в даний момент Богданівка контролюється Силами оборони України. Штурмові дії, які здійснював ворог, успіху не мали.

Останні ракетні атаки, нестача боєприпасів, живої сили та ППО — у Сполучених Штатах побоюються, що все це наближає Україну до критичної точки на фронті. На думку західних чиновників, українська оборона може зазнати краху, що дозволить РФ досягти значного прогресу у війні. 

Раніше ми писали, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
Україна
окупанти
Генштаб ЗСУ
Росія

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