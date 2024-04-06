Сирський розповів про бойову обстановку біля Часового Яру

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Часів Яр залишається під контролем Сил оборони України. Наразі усі спроби російських загарбників прорватися до цього населеного пункту зазнали невдачі.

Про це Сирський написав на своїй сторінці у Фейсбуці у суботу, 6 квітня.

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Ситуація на фронті складна

Сирський розповів, що ситуація у районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог намагається досягти мети з виходу на адміністративний кордон Донецької області. При цьому він використовує перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах.

Головнокомандувач підкреслив, що російська армія продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки.

Сили оборони утримують Часів Яр

Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки, на Авдіївському — в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського, на Новопавлівському — в районі Новомихайлівки.

"Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ", — наголосив він.

Сирський підкреслив, що Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

Раніше ми повідомляли, що Сирський відреагував на інформацію, що російські окупанти можуть здійснити новий наступ на Харків. За його словами, не можна ігнорувати будь-які дані про підготовку ворога до таких дій.

Також Сирський розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно непроста, але на війні не може бути легко. Попри перевагу російських військ у боєприпасах, Сили оборони навчились воювати не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, яка є.