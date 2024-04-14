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Аналитики ISW объяснили, почему захват Часового Яра не поможет россиянам

14 апреля 2024 10:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Аналитики ISW объяснили, почему захват Часового Яра не поможет россиянам
Российские захватчики. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики привлекли самые боеспособные подразделения для атак на Часов Яр. Это приведет к постепенному росту потерь врага, пока у украинских защитников необходимая техника.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) в воскресенье, 14 апреля.

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По мнению экспертов Института, подразделения, которые российские войска сосредоточили на северо-восток и юго-восток от Временного Яра, менее боеспособны. Им будет трудно добиться успехов, аналогичных тем, которые были достигнуты восточнее Часового Яра против украинских защитников.

Стоит добавить, что российские тактические успехи к востоку от Часового Яра не создали условий для окружения населенного пункта.

В Институте изучения войны считают, что россиянам придется достичь заметных тактических результатов к юго-востоку и северо-западу от Часового Яра, прежде чем продолжить оцепление населенного пункта, что может потребовать дополнительных и боеспособных частей.

Возможно, захватчикам придется пробиваться непосредственно через город или совершить тактический маневр, который заставит российские войска бороться с укрепленными украинскими позициями и препятствием в виде канала Северский-Донец-Донбасс.

Часов Яр не поможет россиянам

Захват Часового Яра не позволит российским войскам провести успешную операцию по угрозе Константиновке и Дружковке. Оккупантам необходимо установить другие оперативные условия.

Захват Россией Часового Яра создаст заметный выступ, а попытка продвинуться дальше к западу непосредственно от Часового Яра сделает этот выступ более уязвимым для украинских контратак.

Местность между Часовым Яром и южной оконечностью украинского пояса "крепость" являются преимущественно открытыми полями с ограниченным укрытием. Это потребует от российских войск проведения эффективного механизированного маневра для продвижения в города.

Ранее мы сообщали, что ситуация в районе города Часов Яр остается сложной, но контролируемой. Российские захватчики не раз пытались прорвать украинскую оборону в этом районе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Часов Яр остается под контролем Сил обороны Украины. Все попытки российских захватчиков прорваться в этот населенный пункт потерпели неудачу.

война
Украина
оккупанты
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Россия

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