Аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів

Батарея ЗРК С-300 запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Аналітики ISW проаналізували цілі останніх російських обстрілів. За їхніми словами, Росія намагається уразити енергосистему та виснажити систему ППО України перед прибуттям американської допомоги у сфері безпеки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 8 травня.

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Цілі ворожих атак

За даними ISW, в ніч з 7 на 8 травня російські війська здійснили масштабні удари ракетами та безпілотниками по об'єктах української енергетичної інфраструктури, продовжуючи тиск на виснажену систему ППО перед очікуваним надходженням масштабної допомоги від США та Заходу у сфері безпеки.

Це вже п'ятий великомасштабний ракетний та дроновий удар з боку Росії по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року. Крім того, російські війська посилили удари по українській транспортній інфраструктурі, намагаючись обмежити потік американської допомоги.

ISW підкреслює, що Росія продовжує інтенсивно атакувати українські енергетичні об'єкти, спрямовуючи свої зусилля на руйнування енергетичної мережі. Це свідчить про те, що Росія намагається послабити українську систему ППО та завдати значних збитків.

Нагадаємо, що росіяни дедалі частіше почали використовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні. Також ворог посилив свою присутність у Чорному морі та заводить туди бойові кораблі.

Також ми розповідали, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія покладає великі сподівання на запаси військової техніки часів СРСР, якими намагатиметься перекрити власні втрати. Цей крок певним чином дозволить Кремлю не переводити економіку на воєнні рейки.