Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів arrow

Аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів

9 травня 2024 08:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Аналітики ISW пояснили цілі останніх російських ракетних обстрілів
Батарея ЗРК С-300 запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Аналітики ISW проаналізували цілі останніх російських обстрілів. За їхніми словами, Росія намагається уразити енергосистему та виснажити систему ППО України перед прибуттям американської допомоги у сфері безпеки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 8 травня. 

Читайте також:

Цілі ворожих атак

За даними ISW, в ніч з 7 на 8 травня російські війська здійснили масштабні удари ракетами та безпілотниками по об'єктах української енергетичної інфраструктури, продовжуючи тиск на виснажену систему ППО перед очікуваним надходженням масштабної допомоги від США та Заходу у сфері безпеки.

Це вже п'ятий великомасштабний ракетний та дроновий удар з боку Росії по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року. Крім того, російські війська посилили удари по українській транспортній інфраструктурі, намагаючись обмежити потік американської допомоги.

ISW підкреслює, що Росія продовжує інтенсивно атакувати українські енергетичні об'єкти, спрямовуючи свої зусилля на руйнування енергетичної мережі. Це свідчить про те, що Росія намагається послабити українську систему ППО та завдати значних збитків.

Нагадаємо, що росіяни дедалі частіше почали використовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні. Також ворог посилив свою присутність у Чорному морі та заводить туди бойові кораблі.

Також ми розповідали, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія покладає великі сподівання на запаси військової техніки часів СРСР, якими намагатиметься перекрити власні втрати. Цей крок певним чином дозволить Кремлю не переводити економіку на воєнні рейки.

військова допомога
Україна
обстріли
військова техніка
окупанти
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку