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Аналитики ISW объяснили цели последних российских ракетных обстрелов

9 мая 2024 08:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Аналитики ISW объяснили цели последних российских ракетных обстрелов
Батарея ЗРК С-300 запускает ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Аналитики ISW проанализировали цели последних российских обстрелов. По их словам, Россия пытается поразить энергосистему и истощить систему ПВО Украины перед прибытием американской помощи в сфере безопасности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 8 мая.

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Цели вражеских атак

По данным ISW, в ночь с 7 на 8 мая российские войска нанесли масштабные удары ракетами и беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры, продолжая давление на истощенную систему ПВО перед ожидаемым поступлением масштабной помощи от США и Запада в сфере безопасности.

Это уже пятый крупномасштабный ракетный и дроновый удар со стороны России по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года. Кроме того, российские войска ужесточили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь ограничить поток американской помощи.

ISW подчеркивает, что Россия продолжает интенсивно атаковать украинские энергетические объекты, направляя свои усилия на разрушение энергетической сети. Это свидетельствует, что Россия пытается ослабить украинскую систему ПВО и нанести значительный ущерб.

Напомним, что россияне все чаще стали использовать ракеты типа "Калибр" для ударов по Украине. Также враг усилил свое присутствие в Черном море и заводил туда боевые корабли.

Также мы рассказывали, что, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия возлагает большие надежды на запасы военной техники времен СССР, которыми будет пытаться перекрыть собственные потери. Этот шаг позволит Кремлю не переводить экономику на военные рельсы.

военная помощь
Украина
обстрелы
военная техника
оккупанты
война в Украине
Россия

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