Аналітики ISW розповіли, про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Військовий ЗСУ на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Експерти ISW повідомили про ситуацію на лінії фронту, яка сформувалась на кінець доби 13 травня. Українські війська просунулись на Бахмутському напрямку.

Про це інформує ISW.

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Успіхи ЗСУ

Російський військовий блогер підтвердив, що Україна зайняла нові позиції на околиці Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і відкинули російські сили за канал Сіверський Донець-Донбас у цьому районі. Також за його словами українські сили просунулися в бік Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) з напрямку Предтечиного (16 км на південний захід від Бахмута).

У суботу, 13 травня, командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що військові просуваються у невизначених районах фронту. Генштаб того ж дня повідомив, що ведуться активні дії в районі Бахмута. Також речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий сказав, що за останні три дні контратак українська армія звільнила 17,3 квадратних кілометрів території на бахмутському напрямку.

Експерти ISW станом на 13 травня повідомили, що під час останніх контратак ЗСУ звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута. Російські джерела оприлюднили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки військових України на позиції росіян поблизу Майорська (20 км на південний захід від Бахмута). Також вони стверджують, що нібито третя бригада "ДНР" першого армійського корпусу відбила штурм.

Військовий блогер РФ підтвердив, що нещодавні успішні обмежені українські контратаки на північ від Хромового погіршили здатність окупантів перекрити трасу O0506 між Хромовим і Часовим Яром (13 км на захід від Бахмута), значну наземну лінію зв'язку для українських сил, що діють у самому Бахмуті. Також він зазначив, що війська Росії відступили у відповідь на останні українські контратаки на відносно невеликих ділянках лінії фронту. За його словами ці "перегрупування" можуть стати більш значними, якщо російські сили не зможуть стабілізувати лінію фронту.

У п'ятницю,12 травня, фінансист групи ПВК "Вагнер" заявив, що розмови про тактичне виведення Росії є нісенітницею. За його словами російські війська продовжують прямо залишати позиції в невизначених місцях.

Нагадаємо, що ISW оприлюднило дані щодо ситуації на фронті станом на 12 травня. Українські війська здобули успіхи на північному заході від Бахмута. Російські війська тікають.