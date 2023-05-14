Аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ на Бахмутском направлении

Военный ВСУ на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ

Эксперты ISW сообщили о ситуации на линии фронта, которая сформировалась к концу суток 13 мая. Украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении.

Об этом информирует ISW.

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Российский военный блоггер подтвердил, что Украина заняла новые позиции на окраине Курдюмовки (14 км юго-западнее Бахмута) и отвергли российские силы за канал Северский Донец-Донбасс в этом районе. Также по его словам украинские силы продвинулись в сторону Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) по направлению Предтечино (16 км юго-западнее Бахмута).

В субботу, 13 мая, командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что военные продвигаются в неопределенных районах фронта. Генштаб в тот же день сообщил, что ведутся активные действия в районе Бахмута. Также представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сказал, что за последние три дня контратак украинская армия освободила 17,3 квадратных километров территории на Бахмутском направлении.

Эксперты ISW по состоянию на 13 мая сообщили, что во время последних контратак ВСУ уволили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута. Российские источники обнародовали кадры, якобы показывающие последствия недавней контратаки военных Украины на позиции россиян вблизи Майорска (20 км юго-западнее Бахмута). Также они утверждают, что якобы третья бригада ДНР первого армейского корпуса отразила штурм.

Военный блоггер РФ подтвердил, что недавние успешные ограниченные украинские контратаки севернее Хромового ухудшили способность оккупантов перекрыть трассу O0506 между Хромовым и Часовым Яром (13 км к западу от Бахмута), значительную наземную линию связи для украинских сил, действующих в самом Бахмуте. . Также он отметил, что войска России отступили в ответ на последние украинские контратаки на небольших участках линии фронта. По его словам, эти "перегруппировки" могут стать более значительными, если российские силы не смогут стабилизировать линию фронта.

В пятницу,12 мая, финансист группы ЧВК "Вагнер" заявил, что разговоры о тактическом выводе России являются чепухой. По его словам, российские войска продолжают прямо покидать позиции в неопределенных местах.

Напомним, что ISW обнародовало данные по ситуации на фронте по состоянию на 12 мая. Украинские войска преуспели на северо-западе от Бахмута. Российские войска бегут.