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Російські війська тікають від української артилерії, — ISW

13 травня 2023 08:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Російські війська тікають від української артилерії, — ISW
Російські війська на полі бою. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

ISW оприлюднило дані щодо ситуації на фронті станом на 12 травня. Українські війська здобули успіхи на північний захід від Бахмута. Російські війська тікають.

Про це інформує ISW.

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Зазначається, що під час локальних контратак на фронті українці просунулись на північний захід від Бахмута.

"Російські війська тікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища, приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута", — зазначили експерти ISW.

Один російський військовий блогер стверджував, що підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот) втратили свої позиції в районі між Григорівкою та Дубово-Василівкою (приблизно 6 км на північний захід від Бахмута). Деякі російські джерела попередньо повідомили, що українські війська можуть намагатися оточити групу ПВК "Вагнер" в Бахмуті.

Економіст ПВК "Вагнер" повідомив, що українські сили наближаються до Берхівки, і стверджував, що Україна зараз утримує позиції в межах 500 метрів від північно-західної межі міста Бахмут.

"Українські війська контратакують у напрямку Хромове, Богданівки і Кліщіївки", — сказали військові блогери РФ.

Також один із блогерів заявив, що ситуація на південний захід від Бахмута поблизу Майорська стабілізувалася після українських атак на позиції 1-го корпусу армії ДНР.

Міністерство оборони Росії відкинуло твердження інших російських джерел щодо наступу українців і натомість стверджувало, що підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади (ЛНР) і 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Північного флоту) відбили всі обстріли в районі Берхівки "з урахуванням сприятливих умов Берхівського водосховища".

Нагадаємо, що вчора західні експерти повідомили, що мета Росії — захоплення решти Луганської області та просування на захід до східної Харківської та північної Донецької областей. Другою метою росіян є захоплення Донецької області. Генштаб ЗСУ заявив, що окупанти 11 травня вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісу.

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