Аналітики ISW розповіли, що Кремль посилює покарання за злочини, які пов'язані з тероризмом

Кремль у Москві. Фото: росЗМІ

Кремль, ймовірно, посилює покарання за злочини, пов’язані з тероризмом. Це відбувається у рамках більших зусиль із сприяння самоцензурі та створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Голова комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов заявив 7 квітня, що Держдума внесла поправки про збільшення термінів ув'язнення за вчинення терористичного акту, сприяння терористичній діяльності чи терористичній організації або участь у терористичному співтоваристві, диверсію, а також за акти міжнародного тероризму.

Президент росії володимир путін також нещодавно підписав два законопроєкти, що розширюють юридичне покарання за дискредитацію всього російського персоналу, який воює в Україні, і за незаконне привласнення російських військових активів, що, ймовірно, сприятиме продажній цензурі і полегшить репресії проти антивоєнного інакомислення.

Російські джерела раніше повідомляли, що ФСБ все частіше затримує російських цивільних за підозрою у фінансовій допомозі українським силам і що російська влада, схоже, вживає жорстких заходів проти барів у містах, де розміщені російські групи громадянського суспільства.

"Кремль запровадив безстрокові режими попередження про тероризм на окупованих територіях, а також максимальний, середній і підвищений рівні воєнного стану в багатьох західних областях рф, і російська влада в цих регіонах може з більшою готовністю застосовувати розширені терміни тероризму для подальшого придушення опору окупаційній владі, а також інакомислення в самій росії", — йдеться у звіті.

Російська влада, ймовірно, планує і надалі розширювати перелік організацій, які вона вважає терористичними та екстремістськими, щоб заохочувати самоцензуру. Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Олег Матвейчев заявив 4 квітня, що він підготував законопроєкт про визнання фемінізму екстремістською ідеологією, і стверджував, що феміністки в переважній більшості виступають проти "військової операції" в Україні.

Матвєйчев стверджував, що український фемінізм складається з жінок, які разом з чоловіками воюють проти росіян, і стверджував, що жінка, обвинувачена у вбивстві російського блогера Максима Фоміна (Владлена Татарського), була мотивована феміністичною ідеологією.

Він не уточнив, як у законопроєкті буде визначено фемінізм, і в ньому може використовуватися розпливчасте загальне визначення з метою подальшого сприяння широкому поширенню самоцензури. Російська влада може дедалі частіше зображувати інші ідеології та групи, які явно не згодні з Кремлем, такими, що виступають проти війни в Україні, щоб створити умови для посилення репресій і самоцензури. Здавалося б, український "фемінізм" дає Україні перевагу у цій війні, оскільки, як зазначає Матвєйчев, він залучив до боротьби багато талановитих і рішучих українських жінок.

Нагадаємо, Кремль продовжує намагатися переконати російську громадськість у тому, що війна в Україні не призведе до значних економічних наслідків. Нещодавно президент росії володимир путін відвідав Тульський завод залізничного машинобудування, де обговорював економічні проблеми робітників.