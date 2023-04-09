Аналитики ISW рассказали, что Кремль ужесточает наказание за преступления, связанные с терроризмом

Кремль в москве. Фото: росСМИ

Кремль, вероятно, ужесточает наказание за преступления, связанные с терроризмом. Это происходит в рамках больших усилий по содействию самоцензуре и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил 7 апреля, что Госдума внесла поправки об увеличении сроков заключения за совершение террористического акта, содействие террористической деятельности или террористической организации либо участие в террористическом сообществе, диверсию, а также за акты международного терроризма.

Президент россии владимир путин также недавно подписал два законопроекта, расширяющих юридическое наказание за дискредитацию всего российского персонала, воюющего в Украине, и за незаконное присвоение российских военных активов, что, вероятно, будет способствовать продажной цензуре и облегчит репрессии против антивоенного инакомыслия.

Российские источники ранее сообщали, что ФСБ все чаще задерживает российских гражданских по подозрению в финансовой помощи украинским силам и что российские власти, похоже, принимают жесткие меры против баров в городах, где расположены российские группы гражданского общества.

"Кремль ввел бессрочные режимы предупреждения о терроризме на оккупированных территориях, а также максимальный, средний и повышенный уровни военного положения во многих западных областях рф, и российские власти в этих регионах могут с большей готовностью применять расширенные сроки терроризма для дальнейшего подавления сопротивления оккупационным властям, а также инакомыслие в самой россии", — говорится в отчете.

Российские власти, вероятно, планируют и дальше расширять перечень организаций, которые они считают террористическими и экстремистскими, чтобы поощрять самоцензуру. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил 4 апреля, что он подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией и утверждал, что феминистки в подавляющем большинстве выступают против "военной операции" в Украине.

Матвейчев утверждал, что украинский феминизм состоит из женщин, вместе с мужчинами воюющих против россиян, и утверждал, что женщина, обвиняемая в убийстве российского блогера Максима Фомина (Владлена Татарского), была мотивирована феминистической идеологией.

Он не уточнил, как в законопроекте будет определен феминизм, и в нем может использоваться расплывчатое общее определение с целью дальнейшего содействия широкому распространению самоцензуры. Российские власти могут все чаще изображать другие идеологии и группы, явно не согласные с Кремлем, выступающими против войны в Украине, чтобы создать условия для усиления репрессий и самоцензуры. Казалось бы, украинский "феминизм" дает Украине преимущество в этой войне, поскольку, как отмечает Матвейчев, он привлек к борьбе многих талантливых и решительных украинских женщин.

Напомним, Кремль продолжает пытаться убедить российскую общественность в том, что война в Украине не приведет к значительным экономическим последствиям. Недавно президент россии владимир путин посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения, где обсуждал экономические проблемы рабочих.