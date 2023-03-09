Захоплення Бахмута призведе до кульмінації сил рф на сході, — ISW

В ISW вважають, що рф не має достатньої кількості ресурсів, аби просуватись далі

Наступ армії рф на сході України досягне своєї кульмінації у разі захоплення Бахмута. Аналітики вважають, що в рф не має достатньої кількості сил, аби рухатись далі.

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

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Аналітики ISW звернули увагу на заяву власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що міноборони рф використало його бійців, щоб виснажити ЗСУ у Бахмуті, а потім може відмовитись від їхніх послуг там.

"ISW не виявила жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута. Більшість російських підрозділів, що спостерігаються, на Донбасі вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ВДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023", — зазначають в Інституті.

Саме через це аналітики впевнені, що у разі захоплення Бахмуту, наступ росіян на цьому напрямку завершиться. Окрім того, у битві за місто ліквідовані кращі підрозділи ПВК "Вагнер", тому рф не матиме сил для подальшого просування.

Нагадаємо, що 6 березня українські генерали в рамках Ставки головнокомандувача оголосили про те, що ЗСУ продовжать оборону Бахмута.

Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що незабаром росія все ж таки зможе захопити Бахмут. Але, за його словами, якщо це й справді відбудеться, то це не буде переломний момент у війні.