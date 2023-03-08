Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Столтенберг заявив, що рф може захопити Бахмут найближчими днями arrow

Столтенберг заявив, що рф може захопити Бахмут найближчими днями

8 березня 2023 16:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єнс Столтенберг
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія може захопити Бахмут найближчими днями. За його словами, українська оборона міста може зазнати поразки.

Про це Столтенберг сказав на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі, передає "Європейська правда".

Читайте також:

Деталі

Генсек НАТО зазначив, що в останні місяці довкола Бахмута точились запеклі бої. Росія продовжувала перекидати на цей напрямок нових військових та техніку.

"Те, чого росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", — наголосив Столтенберг.

За його словами, якщо це й справді відбудеться, то це не буде переломний момент у війні.

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що якщо російські війська отримають контроль над Бахмутом, вони матимуть відкритий шлях для захоплення ключових міст на сході України. Тому українські захисники продовжують боронити місто.

Також ми писали, що у битві за Бахмут втрат зазнають обидві сторони російсько-української війни. Бойові дії в районі цього міста виснажують сили як російських, так і українських підрозділів.

Додамо, попри відсутність будь-яких успіхів, рф продовжує безжально перекидати бійців на Бахмут. Однак загарбники зазнають колосальних втрат.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:45 Рятує не тільки аптечка: що обов'язково має бути в "тривожній валізці" водія

Ексклюзив

16:44Ліхтарики, що працюють від солоної води, теплі речі та їжа: гуманітарна допомога від японців

16:44 ООН пропонує свої послуги як посередник для демілітаризації Запорізької АЕС

Новина з фото

16:41 Брат загиблого військового "Да Вінчі" розповів, де та коли відбудеться прощання

16:40 У МЗС України висловили солідарність з грузинським народом на тлі протестів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:30 Єврокомісія виділила Україні 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей, — Шмигаль

Новина з фото

16:30 Зігріють бійців в Бахмуті: в Одесі виготовили понад 300 окопних свічок

Новина з фото

16:25 У Маріуполі окупанти знесли будинок, у якому залишалося понад 100 тіл загиблих

16:16 Стало відомо, чи поїде хворий Данилко в тур у США

16:12 ООН вважає відео розстрілу українського військовополоненого справжнім

Новина з відео

15:53 Зеленський зустрівся з генсеком ООН: деталі

Новина з відео

15:30 В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Пироговська

Новина з відео

13:50 Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину

Новина з відео

13:48 Учасниці від Австрії на "Євробаченні-2023" презентували кумедний кліп

Новина з відео

13:20Блогерка з Одеси потрапила в мовний скандал: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:50 Шахрайство з нерухомістю: в Одесі поліцейські затримали зловмисників

Новина з відео

12:38Рік поваги та вдячності: Зеленський привітав жінок з 8 березня

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

Новина з відео

11:40 "Нам під силу все": Джамала переспівала "гімн" жінок Майлі Сайрус

Новина з відео

11:31 Росіяни намагаються повторно захопити деокуповані села Луганщини, — Гайдай

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Ексклюзив

19:05Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Актуальне по темі

None 8 Березень 16:41

Рятує не тільки аптечка: що обов'язково має бути в "тривожній валізці" водія

None 8 Березень 16:44

Ліхтарики, що працюють від солоної води, теплі речі та їжа: гуманітарна допомога від японців

None 8 Березень 16:41

ООН пропонує свої послуги як посередник для демілітаризації Запорізької АЕС

None 8 Березень 16:42

Брат загиблого військового "Да Вінчі" розповів, де та коли відбудеться прощання

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB