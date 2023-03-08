Столтенберг заявив, що рф може захопити Бахмут найближчими днями

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія може захопити Бахмут найближчими днями. За його словами, українська оборона міста може зазнати поразки.

Про це Столтенберг сказав на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі, передає "Європейська правда".

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Генсек НАТО зазначив, що в останні місяці довкола Бахмута точились запеклі бої. Росія продовжувала перекидати на цей напрямок нових військових та техніку.

"Те, чого росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", — наголосив Столтенберг.

За його словами, якщо це й справді відбудеться, то це не буде переломний момент у війні.

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що якщо російські війська отримають контроль над Бахмутом, вони матимуть відкритий шлях для захоплення ключових міст на сході України. Тому українські захисники продовжують боронити місто.

Також ми писали, що у битві за Бахмут втрат зазнають обидві сторони російсько-української війни. Бойові дії в районі цього міста виснажують сили як російських, так і українських підрозділів.

Додамо, попри відсутність будь-яких успіхів, рф продовжує безжально перекидати бійців на Бахмут. Однак загарбники зазнають колосальних втрат.