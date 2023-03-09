Захват Бахмута приведет к кульминации сил рф на востоке, — ISW

Аналитики назвали возможный захват россией Бахмута кульминацией и объяснили, что будет дальше
Наступление армии рф на востоке Украины достигнет своей кульминации в случае захвата Бахмута. Аналитики считают, что у россии нет достаточного количества сил, чтобы двигаться дальше.
Об этом говорится в материале Института изучения войны.
-
Медведев прокомментировал версии СМИ о взрывах на газопроводах рф
-
В Одесской области действуют графики стабилизационных отключений
-
россия атаковала Украину дорогими и дефицитными ракетами "Кинжал": все подробности
-
Грузинские власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах
-
В жилом доме в российской Чите произошел взрыв: что известно
-
Уже пять человек погибли в результате ракетного удара на Львовщине: разбор завалов продолжается
-
Из-за атаки рф по Днепропетровщине есть погибшие и раненые среди гражданских, — Лукашук
-
Россияне ударили по Украине "Кинжалами" и "Калибрами": Залужный рассказал, сколько ракет сбила ПВО
-
Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики
-
"Газпром" хочет мериться зарплатами наемникам с Пригожиным: сколько хотят платить пушечному мясу
Подробности
Аналитики ISW обратили внимание на заявление владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что минобороны рф использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.
"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", — отмечают в Институте.
Именно поэтому аналитики уверены, что в случае захвата Бахмута, наступление россиян на этом направлении завершится. Кроме того, в битве за город ликвидированы лучшие подразделения ЧВК "Вагнер", поэтому россия не будет иметь сил для дальнейшего продвижения.
Напомним, что 6 марта украинские генералы в рамках Ставки главнокомандующего объявили о том, что ВСУ продолжат оборону Бахмута.
В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что вскоре россия все же сможет захватить Бахмут. Но, по его словам, если это действительно произойдет, то это не будет переломный момент в войне.