Захват Бахмута приведет к кульминации сил рф на востоке, — ISW

В ISW считают, что рф не имеет достаточного количества ресурсов, чтобы продвигаться дальше

Наступление армии рф на востоке Украины достигнет своей кульминации в случае захвата Бахмута. Аналитики считают, что у россии нет достаточного количества сил, чтобы двигаться дальше.

Об этом говорится в материале Института изучения войны.

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Аналитики ISW обратили внимание на заявление владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что минобороны рф использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.

"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", — отмечают в Институте.

Именно поэтому аналитики уверены, что в случае захвата Бахмута, наступление россиян на этом направлении завершится. Кроме того, в битве за город ликвидированы лучшие подразделения ЧВК "Вагнер", поэтому россия не будет иметь сил для дальнейшего продвижения.

Напомним, что 6 марта украинские генералы в рамках Ставки главнокомандующего объявили о том, что ВСУ продолжат оборону Бахмута.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что вскоре россия все же сможет захватить Бахмут. Но, по его словам, если это действительно произойдет, то это не будет переломный момент в войне.