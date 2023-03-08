Біля Бахмута прикордонники з мінометів знищили вісім окупантів
Українські військові продовжують обороняти Бахмут у Донецькій області попри тяжку ситуацію біля міста. Прикордонники з мінометів знищили вісьмох росіян.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
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Бої навколо Бахмута
"Російські штурмовики за підтримки артилерії, реактивних систем залпового вогню та із застосуванням касетних боєприпасів атакували позиції наших захисників на околиці Бахмута", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для ліквідації атакувальників прикордонники застосовували мінометні розрахунки та аеророзвідку.
"А при безпосередньому зіткненні з противником — стрілецьку зброю. В результаті бійці рубіж оборони втримали та знищили 8 окупантів. Ще 23 — поранено", — додали у ДПСУ.
Нагадаємо, російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у боях за Бахмут. За добу, 6 березня, українські захисники ліквідували ще 244 загарбники, ще 315 — поранені, ворог уже шукає резерви для поповнення виснажених військ.
Також в ISW розповіли, чого не вистачає росіянам для просування на захід від Бахмута.
Додамо, Володимир Зеленський розповів, чому для України важливо утримати місто Бахмут. Якщо російські війська отримають контроль над Бахмутом, вони матимуть відкритий шлях для захоплення ключових міст на сході України. Тому українські захисники продовжують боронити місто.