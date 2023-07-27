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Аналітики NYT назвали напрямок основного удару контрнаступу ЗСУ

27 липня 2023 04:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Аналітики NYT назвали напрямок основного удару контрнаступу ЗСУ
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Аналітики видання New York Times вважають, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.

Про це пише видання New York Times із посиланням на американських чиновників.

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Два представника Пентагону на умовах анонімності повідомили виданню, що основний напрямок контрнаступу України, який триває майже два місяці, зараз відбувається на південному сході країни.

Також зазначається, що українські офіційні особи повідомили США, що українські сили спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення в напрямку міста Токмака і, якщо це вдасться, до Мелітополя.

"Їхня мета — розірвати так званий сухопутний міст між окупованою Росією Україною та Кримським півостровом або принаймні просунутися настільки далеко, щоб поставити стратегічно важливий півострів у зону дії української артилерії", — пишуть аналітики видання.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу. За її словами, російські окупанти чинять потужний опір та застосовують резерви. Українські військові продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута.

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