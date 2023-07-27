Аналитики NYT назвали направление основного удара контрнаступления ВСУ
Аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.
Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Контрнаступление ВСУ
Два представителя Пентагона на условиях анонимности сообщили, что основное направление контрнаступления Украины, которое длится почти два месяца, сейчас происходит на юго-востоке страны.
Также отмечается, что украинские официальные лица сообщили США, что украинские силы попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак и, если это удастся, в Мелитополь.
"Их цель — разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированной Россией Украиной и Крымским полуостровом или, по крайней мере, продвинуться настолько далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону действия украинской артиллерии", — пишут аналитики издания.
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления. По ее словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применяют резервы. Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута.