Аналитики NYT назвали направление основного удара контрнаступления ВСУ

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ

Два представителя Пентагона на условиях анонимности сообщили, что основное направление контрнаступления Украины, которое длится почти два месяца, сейчас происходит на юго-востоке страны.

Также отмечается, что украинские официальные лица сообщили США, что украинские силы попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак и, если это удастся, в Мелитополь.

"Их цель — разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированной Россией Украиной и Крымским полуостровом или, по крайней мере, продвинуться настолько далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону действия украинской артиллерии", — пишут аналитики издания.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления. По ее словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применяют резервы. Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута.