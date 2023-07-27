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Аналитики NYT назвали направление основного удара контрнаступления ВСУ

27 июля 2023 04:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Аналитики NYT назвали направление основного удара контрнаступления ВСУ
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Два представителя Пентагона на условиях анонимности сообщили, что основное направление контрнаступления Украины, которое длится почти два месяца, сейчас происходит на юго-востоке страны.

Также отмечается, что украинские официальные лица сообщили США, что украинские силы попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак и, если это удастся, в Мелитополь.

"Их цель — разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированной Россией Украиной и Крымским полуостровом или, по крайней мере, продвинуться настолько далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону действия украинской артиллерии", — пишут аналитики издания.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления. По ее словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применяют резервы. Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута.

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