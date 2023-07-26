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Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу

26 липня 2023 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під час контрнаступу. За її словами, російські окупанти чинять потужний опір та застосують резерви.

Про це Ганна Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Схід України

Українські військові продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

"Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно", — розповіла Маляр.

За її словами, українські військові на цих напрямках  вживають всіх заходів, щоб зупинити противника.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута.

Жорсткі бої продовжуються в районах населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. 

Маляр розповіла, що російські окупанти чіпляються за кожен метр захопленої території, чинять опір, застосовують резерви, а також зазнають значних втрат. 

Південь

Українські військові продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За словами Маляр, вони поступово просуваються. 

"В районі Старомайорське тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно", — додала заступниця міністра оборони.

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Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, війська України активно діють у районі Бахмута. Ефективність дій військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади продемонстрована при пересуванні в лісовій зоні, де противник намагався вплинути на артилерійський вплив.

Також ми писали, що за добу авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по російських окупантах та їхній техніці. Також ЗСУ ліквідували гелікоптер Ка-52, п'ять БпЛА типу "Shahed-136" та два розвідувальних дрони.

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