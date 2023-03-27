Аналітики пояснили, чому путін штурмує Бахмут і Авдіївку та що змусить його розпочати переговори

Президент рф володимир путін

Продовження наступальних операцій рф навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту є ще одним показником того, що путін залишається відданим перемозі в тривалій війні, результат якої значною мірою визначається військовими реаліями на місці. Тепер ці атаки стали не просто безглуздими, а й фактично шкідливими для підготовки росії до наступної фази цієї війни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські війська можуть або не можуть витіснити українські війська з Авдіївки чи Бахмута, але вони не отримають значної оперативної переваги від цього, оскільки вони не мають можливості використати такі успіхи. Схоже, що росіяни мають мало шансів досягти будь-яких, навіть тактично значущих успіхів на заході Донецької області або на більшій частині Луганської лінії, проте атаки на всіх цих напрямках тривають.

Аналітики ISW зазначили, що продовження Путіним цих російських наступальних операцій в нинішньому оперативно-стратегічному контексті рівнозначне стратегічному зловживанню. Він витрачає дефіцитну російську бойову міць у гонитві за оперативно безглуздими здобутками, замість того, щоб створити умови для отримання і розгрому українського контрнаступу, якого всі очікують найближчим часом.

"Втім, упертість путіна, який чіпляється за ці наступальні операції, може мати сенс у затяжному конфлікті, під час якого підтримка України з боку Заходу ослабне або припиниться. Путін може навіть використовувати ці операції для створення умов для врегулювання шляхом переговорів на умовах, які він вже сформулював, а саме: міжнародне визнання анексії росією всіх Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей; "нейтралітет" України; "демілітаризація" України; і "денацифікація" українського уряду", — йдеться у звіті.

Можливо, він тисне на своїх командирів, щоб ті продовжували атаки, які стають все більш безглуздими в короткостроковій перспективі, оскільки він розуміє, що може сподіватися на задоволення своїх претензій на неокуповані райони чотирьох областей, які він анексував, лише якщо його війська дійсно їх захоплять. У цьому сенсі путін, можливо, дійсно намагається створити умови для врегулювання шляхом переговорів. У такому разі, однак, стає очевидним, що він все ще вірить у те, що може нав'язати бажане для нього вирішення конфлікту Україні і Заходу за допомогою військової сили — або переконавши Україну капітулювати — і що він не бажає приймати рішення, яке не відповідає його заявленим цілям (які включають території, які російські війська ще не контролюють) на даний момент.

Таким чином, успішна серія українських контрнаступів, а не одна, майже напевно необхідна, але недостатня для того, щоб переконати путіна розпочати переговори на інших умовах, окрім досягнення всіх заявлених ним цілей. Українські сили повинні показати, що вони можуть зробити те, що не можуть російські сили, а саме змінити реальність на місці військовими діями.

"Тим не менш, путін зараз не ставить на стіл переговорів жодних умов, крім повного успіху росії. Він не вживає військових заходів, які були б розсудливими, якби він серйозно ставився до пошуку якогось нестандартного або компромісного врегулювання шляхом переговорів. Нинішні лінії фронту створили б дуже сприятливі умови для поновлення російського вторгнення, якби путін запропонував прийняти їх як межу припинення вогню, але він явно не бажає цього робити", — додали аналітики.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін не бажає завершувати війну переговорами. Він припинить агресію проти України лише тоді, коли зрозуміє, що програв — але поки що путін в це не вірить.