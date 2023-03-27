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Аналитики объяснили, почему путин штурмует Бахмут и Авдеевку и что заставит его начать переговоры

27 марта 2023 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент рф владимир путин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Продолжение наступательных операций рф вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль луганской и западной донецкой линии фронта является еще одним показателем того, что путин остается преданным победе в длительной войне, результат которой в значительной степени определяется военными реалиями на месте. Теперь эти атаки стали не просто бессмысленными, но и фактически вредными для подготовки россии к следующей фазе этой войны.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Российские войска могут или не могут вытеснить украинские войска из Авдеевки или Бахмута, но они не получат значительного оперативного преимущества от этого, поскольку у них нет возможности использовать такие успехи. Похоже, что у россиян мало шансов достичь любых, даже тактически значимых успехов на западе Донецкой области или на большей части Луганской линии, однако атаки на всех этих направлениях продолжаются.

Аналитики ISW отметили, что продолжение путиным этих российских наступательных операций в нынешнем оперативно-стратегическом контексте равнозначно стратегическому злоупотреблению. Он тратит дефицитную российскую боевую мощь в погоне за оперативно бессмысленными достижениями, вместо того чтобы создать условия для получения и разгрома украинского контрнаступления, которого все ожидают в ближайшее время.

"Впрочем, упрямство путина, цепляющегося за эти наступательные операции, может иметь смысл в затяжном конфликте, во время которого поддержка Украины со стороны Запада ослабнет или прекратится. путин может даже использовать эти операции для создания условий для урегулирования путем переговоров на условиях, которые он уже сформулировал, а именно: международное признание аннексии россией всех Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей; "нейтралитет" Украины; "демилитаризация" Украины; и "денацификация" украинского правительства", — говорится в отчете.

Возможно, он давит на своих командиров, чтобы те продолжали атаки, которые становятся все более бессмысленными в краткосрочной перспективе, поскольку он понимает, что может надеяться на удовлетворение своих претензий на неоккупированные районы четырех областей, которые он аннексировал только если его войска действительно их захватят. В этом смысле путин, возможно, действительно пытается создать условия для урегулирования путем переговоров. В таком случае, однако, становится очевидным, что он все еще верит в то, что может навязать желаемое для него разрешение конфликта Украине и Западу с помощью военной силы или убедив Украину капитулировать и что он не желает принимать решение, которое не отвечает его заявленным целям (включающим территории, которые российские войска еще не контролируют) на данный момент.

Таким образом, успешная серия украинских контрнаступлений, а не одна, почти наверняка необходима, но недостаточна для того, чтобы убедить путина начать переговоры на других условиях, кроме достижения всех заявленных им целей. Украинские силы должны показать, что они могут сделать то, что не могут российские силы, а именно, изменить реальность на месте военными действиями.

"Тем не менее, путин сейчас не ставит на стол переговоров никаких условий, кроме полного успеха россии. Он не предпринимает военных мер, которые были бы благоразумными, если бы он серьезно относился к поиску какого-то нестандартного или компромиссного урегулирования путем переговоров. Нынешние линии фронта создали бы очень благоприятные условия для возобновления российского вторжения, если бы путин предложил принять их как границу прекращения огня, но он явно не желает этого делать", — добавили аналитики.

Напомним, российский диктатор владимир путин не желает завершать войну переговорами. Он прекратит агрессию против Украины только тогда, когда поймет, что проиграл — но пока путин в это не верит.

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