Андрющенко розповів, де окупанти "ловили" людей для псевдовиборів у Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Фото: скриншот

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що за даними росіян, на псевдовибори в місті прийшло понад 50% мешканців, одначе це неправда. Загарбники намагалися вишуковувати людей навіть на пляжах, аби ті "поставили галочку".

Про це Андрющенко розповів в ефірі телемарафону.

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Андрющенко про псевдовибори в Маріуполі

"Явка, за їхніми (окупаційної адміністрації. — Ред.) твердженнями, перевалила за 50%. Це відверта брехня, тому що насправді вони навіть на пляжах шукають людей, щоб умовити їх поставити "галочку", що вони "проголосували". Не вистачає їм людей, справжніх маріупольців, щоб зробити відповідну картинку "виборів". Вони завезли близько 300 тис. "бюлетенів" на місто, де мешкає 80 тис. умовних виборців. Тому все одно малювати (результати. — Ред.) — нема різниці, 200 чи 250 тис., вони цю "роботу" зроблять. Результати абсолютно передбачувані", — розповів Андрющенко.

За його словами, на виборах окупанти погрожують людям зброєю, також у Маріуполі відбуваються й "зачистки". Тобто заарештовують людей, які нібито передавали інформацію про організацію псевдовиборів.

Також загарбники вдаються й до шантажу працівників бюджетної сфери. Андрющенко розповів, що комунальників змусили проголосувати ще 9 вересня.

Мобільні "дільниці", які їздили по дворах напередодні, щоб уникнути силового пересування людей на стаціонарні "дільниці" та зменшити напругу в суспільстві, не принесли очікуваних результатів. У неділю на "дільницях" взагалі не змогли зібрати людей.

Що відомо про псевдовибори окупантів

Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, у так званій "ЛНР" проходив останній день "виборів". Виборців супроводжували озброєні російські поліцейські, які обшукували людей і тиснули на їх вибір.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська розпочали дводенне побудинкове голосування.

Додамо, що на тимчасово окупованих територіях "виборча кампанія" проходить під тиском. Загарбники силою змушують українців брати російські паспорти, аби скласти "картинку" для міжнародних партнерів.